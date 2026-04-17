Schackfyran och Chessparty förvandlar Avicii Arena till en global schackfest

En svensk schackfestival, Chessparty, som samlar världsstjärnor, svenska toppspelare och influencers, har intagit Avicii Arena i Stockholm. Evenemanget, som också inrymmer Schackfyran, världens största schackturnering för barn, syftar till att lyfta fram schackets glädje och bredd bortom den traditionella tävlingsformen.

Stockholm pulserar av schackfeber när Avicii Arena förvandlas till en levande mötesplats för schackentusiaster från hela världen. Evenemanget, döpt till Chessparty , har samlat en imponerande skara av internationella världsstjärnor, svenska schackprofiler och populära influencers.

Bland de framstående namnen finner vi den norske schacklegendaren Magnus Carlsen, den svenska stormästaren Pia Cramling och hennes dotter Anna Cramling, som båda har representerat Sverige vid schackolympiader och tillsammans en enorm följarskara på sociala medier. Anna Cramling, med över 840 000 följare på Instagram, bidrar till att sprida schackets popularitet bland en yngre publik. Även Levy Rozman, känd som ”Gothamchess” på Youtube med sina 7,4 miljoner följare, kommer att hålla en egen show på lördagskvällen, vilket ytterligare understryker evenemangets globala dragningskraft. Den ungerska stormästaren Judit Polgár, nyligen aktuell i en uppmärksammad Netflixdokumentär och allmänt ansedd som en av världens mest framstående kvinnliga schackspelare, är också en av de stora dragningskrafterna. Hennes medverkan lyfter fram och hyllar kvinnligt schackspel på högsta nivå. Ursprungligen var det tänkt att Chessparty skulle äga rum i Oslo redan år 2020, men den globala pandemin satte en temporär stopp för planerna. För ett år sedan återupplivades idén, och Jesper Hall, en nyckelperson i svenskt schack med 20 års erfarenhet som riksinstruktör och tränare för bland annat Magnus Carlsen, lyckades övertyga det norska eventbolaget att Stockholm utgjorde den optimala platsen för evenemanget. Ett centralt inslag i Chessparty är Schackfyran, som beskrivs som världens största schackturnering för barn, med över 20 000 deltagande barn. Hela 6 000 av dessa barn samlades i Avicii Arena redan på torsdagen för att delta i tävlingen, som sedan övergår till Chessparty på fredagen. Jesper Hall betonar att syftet är att skapa något mer än en traditionell schackturnering: Vi insåg att vi måste skapa något annat än en klassisk schackturnering, där det är tyst och seriöst. Vårt mål är en folkfest där man visar hur kul schack kan vara på alla möjliga sätt. Vi har influencers, vi har diskussioner, vi har föredrag. Vi har alla typer av turneringar och schackskola för nybörjare. Barn går in gratis. Denna vision om en bred och inkluderande schackupplevelse genomsyrar hela evenemanget, där målet är att attrahera och engagera en bred publik. Planen är att Chessparty ska bli ett återkommande internationellt evenemang, med ambitionen att sprida sig till flera länder redan nästa år och uppnå en omsättning på närmare 30 miljoner kronor. Framgången och potentialen hos Chessparty bekräftas av det internationella intresset. Jesper Hall rapporterar att människor från 29 olika nationer redan har köpt biljetter, och representanter från sju olika städer har rest till Stockholm för att studera evenemangets upplägg och genomförande. Även både Världschackförbundet och Europeiska schackförbundet finns på plats, vilket understryker evenemangets betydelse för schackvärlden. Att Anna och Pia Cramling, som nyligen delade ut pris på Idrottsgalan 2025, nu närvarar på Chessparty visar på den prestigefyllda karaktären av evenemanget. Bakom initiativet står även den norske entreprenören Anders Lindstad, grundare av den digitala schackplattformen Echess, och eventbyrån Kjentfolk. Lindstad beskriver sin drivkraft: Med min bakgrund inom eventbranschen och en nyfikenhet på schack som ett socialt fenomen, snarare än enbart en tävlingsform, växte idén fram om att skapa något helt nytt. Finansieringen av Chessparty har säkrats genom ett drygt dussin främst norska och svenska investerare, där den senaste kapitalrundan tillförde 12 miljoner norska kronor, vilket värderade bolaget till 45 miljoner norska kronor före tillskottet. Trots framgången och det stora intresset finns det en viss besvikelse hos Stefan Frank, ordförande för Chessparty, gällande sponsorsamarbeten: Vi har fått in många bra medelstora partners. Jag väntade mig kanske att fler hr-chefer på stora bolag skulle inse vilken otrolig talangpool som kommer att vara här. Ungdomar som är duktiga på schack är strategiska, smarta människor. Tävlingsinriktade och socialt begåvade. I min enfald trodde jag att våra nya svenska AI-bolag och stora exportbolag – de som slåss om framtidens talanger – skulle stå i kö hit. Jag tror fortfarande att de kommer att göra det längre fram, när de förstår hur stor schacksporten är. Hans vision är att framtida sponsorer, särskilt inom teknik och innovation, kommer att inse den strategiska potentialen i att associeras med en sport som fostrar analytiskt och tävlingsinriktat tänkande. Till och med en global ikon som Richard Branson har uppmärksammats för sitt intresse för schack, vilket Jesper Hall aktivt försöker dra nytta av genom att skicka en kontaktförfrågan





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fotbolls-VM och en värld i politisk turbulensEn djupdykning i hur politiska spänningar, särskilt kopplade till Donald Trumps presidentskap och Irans utrikespolitik, påverkar fotbolls-VM och idrottens roll i globala konflikter. Frågor om moraliska ställningstaganden och protestmöjligheter för deltagande nationer lyfts.

Read more »

Vet ni! Malmö har 100 musikscener – här är hela listanFrån Malmö arena till minsta krogscen.

Read more »

Irakisk tårtjakt blir en allvarsam lek i diktaturens världIrakiska ”Diktatorns tårta” gör färgstark och allvarsam lek av barns tillvaro under Saddam Husseins hårda välde.

Read more »

Sverige klart för F19-EM efter stark insats mot ItalienSveriges F19-landslag säkrade en plats i EM efter ett oavgjort resultat, 0–0, mot Italien på Borås Arena. Trots en tuff match i andra halvlek, där målvakten Hanna Karlsson gjorde avgörande räddningar, höll sig laget starkt. Lagkaptenen Alice Broman uttryckte sin enorma glädje över att nå mästerskapet.

Read more »

Incident på Tele2 Arena: Malmö FF:s tekniske chef attackeradUnder matchen mellan Djurgården och Malmö FF på Tele2 Arena attackerades Malmö FF:s tekniske chef Jaime Segura av en hemmasupporter på läktaren. Händelsen skedde under en period av stor frustration hos Djurgårdens supportrar.

Read more »

MFF-ledare attackerades av åskådare på 3 arenaMalmö FF:s tekniske chef Jaime Segura, 31, konfronterades av en åskådare. Han blev knuffad efter MFF:s seger. – Självklart är det inte okej, säger Segura.

Read more »