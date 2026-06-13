Schweinsteiger kritiserar vattenspridning under VM-paus

Den tidigare världsmästaren Bastian Schweinsteiger har utkastat skarp kritik mot hur vattenspridare används under de obligatoriska hydrationspauserna vid fotbolls-VM 2026, vilket väcker frågor om reglernas praktiska tillämpning och inverkan på spelet.

Under fotbolls- VM 2026 har en ny regel införts: obligatoriska pauser i mitten av båda halvlekarna, kallade hydration break s. Dessa avbrott ger spelarna möjlighet att dricka, diskutera taktik och vila, medan de kommersiella tv-bolagen kan visa reklam.

Under en sådan paus i matchen mellan Kanada och Bosnien-Hercegovina i Toronto skedde något oväntat. När vattenspridare slogs på över hela planen för att hålla den blöt, kritiserade den tidigare världsmästaren Bastian Schweinsteiger, som är tv-expert för tyska ARD, detta. Han påpekade att matchen spelats under perfekta väderförhållanden och inte hade behövt några pauser, och att den blöta planen påverkade spelet negativt.

Schweinsteiger konstaterade att bollen glider annorlunda på en blöt plan, vilket gör att passningarna blir hackiga och spelarna måste ställa om konstant. Han anser att det inte är en bra idé att göra planen så blöt. Fifa är nöjd med den nya regeln om obligatoriska pauser, men Schweizernes kommentarer har väckt debatt om huruvida vattenspridning bör ske helt över planen.

Händelsen har fått större uppmärksamhet eftersom den pågående VM-turneringen är den första med dessa formulärda hydrationspauser, och målet är att skydda spelarnas hälsa. Men Schweinsteigers inlägg indikerar att reglerna kanske behöver finjusteras för att undvika onödig påverkan på spelkvaliteten. Matchen slutade 1-1, och hans analys har blivit en viktig del av efterdiskussionen kring turneringens nya struktur





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Fotboll VM 2026 Schweinsteiger Hydration Break Vattenspridning

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