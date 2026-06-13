Schweiz, favorit i Grupp B, kunde bara säkra en poäng efter en 1-1 oavgjort mot Qatar. Matchen präglades av kontroverser inklusive ett straff och en tvist om offside. Qatar fick sitt första VM-poäng någonsin, medan Schweiz uttryckte oro över prestationen. Gary Neville kritisar FIFA för brist på transparens i beslutandet.

Schweiz var betraktat som favorit i Grupp B inför matchen mot Qatar , men de fick en svår besvikelse när de kunde bara säkra en poäng efter en intensiv match som slutade 1-1.

Under hela spelet hade Schweiz mycket mer bollbesittning och fler skott på mål, men det var Qatar som fick detHistoriska målet. Boualem Khoukhi nickade in bollen i tilläggstiden för att säkra Qatars första VM-poäng någonsin. Detta var ett stort ögonblick för Qatar, ett land somFN har fått kritik för sin värdkapacitet och mänskliga rättigheter, men som ändå kunde fira en symbolisk seger på fotbollsarenan.

Efter målet uttryckte Schweizi lagkapten oro över lagets prestation och betonade att det är viktigt att hålla fötterna på jorden och titta framåt trots kritiken. Schweiz fick också ett straff i matchen, som var det första straffet som ges under VM 2026 och det första någonsin för Schweiz i en VM-slutsats. Men situationen omgavs av kontroverser. Remo Freuler blev sakt av målvakten Mahmoud Abunada, och många frågade sig om Freuler var i en offsideposition när han föll.

Experten och fotbollsikonen Gary Neville uttryckte sin frustration över Fifas hantering av situationen. Han undrade varför FIFA inte visar de automatiserade beslutssystemens bevis för att bekräfta att målet var offside eller inte. Neville jämförde Fifas approach med en diktatur och sade att de håller inne med bevisen och inte är transparenta för fansen. Han krävde att FIFA ska bevisa att det inte var offside och frågade var transparensen är.

Detta har väckt en bredare debatt om huruvida FIFA:s nya teknologier och processer är tillräckligt öppna och rättvisa. Rekoängarna och analyserna har fortsatt att flöda efter matchen. Oavsett vad som sägs i efterhand blev straffet självt chat ner, och Qatars mål vägrade också. Schweiz forwards Breel Embolo, som tog hand om straffet, var redan i blickfånget under förra veckans matcher. detta har lett till ytterligare diskussioner om hans form och lagets övergripande strategi.

Schweiz måste nu återigen samla sig och förbereda för sina kommande matcher i gruppen, medan Qatar fylls av stolthet över sitt historiska mål och det har fått en moralisk seger trots oavgjort resultat





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