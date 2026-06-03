Schweiziskt curlinglag fortsätter efter Heldins avgång

Det schweiziska damcurlinglaget går vidare med sin satsning trots att reservspelaren Johanna Heldin lämnar för att ägna sig åt läkarlyrket. Laget, med OS-guld från Milano/Cortina, är det första damlaget med tre OS-medaljer. Kapten Agnes Knochenhauer berättar om fortsättningen och stödet till Heldin.

Det schweiziska damcurlinglaget har räddats till OS-tävlingar efter att reservspelaren Johanna Heldin valt att lämna truppen för att fokusera på sin läkarkarriär. Laget, som vann OS-guld i Milano/Cortina förra säsongen, är historiska som det första damlaget någonsin att ta tre OS-medaljer.

Efter säsongen var det oklart om man skulle fortsätta tillsammans på grund av livssituationer som småbarn för flera spelare och att Sofia Scharback bor i Kanada. Lagets kapten Agnes Knochenhauer uttrycker dock entusiasm över att fortsätta: Det känns jätteroligt! Nu har vi landat i att vi vill fortsätta göra det här, det är alldeles för kul att spela curling och att vara med varandra.

Knochenhauer, som själv utbildar sig till läkare parallellt med sporten, förklarar Heldins beslut: Hon är utbildad läkare och gjorde sin AT under den här OS-cykeln, precis i början. Nu behöver, och vill, hon göra sin ST och karriär i läkaryrket. Vi stöttar henne i det. Sedan hoppas vi att hon kanske kan göra lite inspel med oss.

Laget ser alltså fram emot en ny säsong med fokus på både sport och individens karriärval





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Curling OS Schweiz Johanna Heldin Agnes Knochenhauer Läkare Lagspel

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