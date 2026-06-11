Screening för tarmcancer: Fler fall upptäckts tidigare, men det har tagit lång tid

Tjock- och ändtarmscancer ger sällan symtom i de tidiga stadierna, samtidigt är det då som behandlingen är som mest effektiv och också mer skonsam. Screeningprogrammet tros vara anledningen till att många cancerfall upptäcks tidigare. Ju tidigare cancern upptäcks desto större chans är det att behandlingen är effektiv och överlevnaden ökar.

Tjock- och ändtarmscancer ger sällan symtom i de tidiga stadierna, samtidigt är det då som behandlingen är som mest effektiv och också mer skonsam. Genom att tacka ja till screening går det att hitta även förstadier och tidiga stadier av cancer.

Socialstyrelsen rekommenderade screening för personer mellan 60 och 74 år redan 2014. Det är regionerna som ansvarar för införandet och vissa har erbjudit det länge. Men det är först i år som alla regioner erbjuder det till alla de aktuella åldersgrupperna. Det är förfärligt att det har tagit sådan tid.

Det visar på att det borde finnas ett nationellt ansvar för att provet skickas ut och analyseras. Siffrorna visar att det är viktigt att alla som får kuvertet hem med testkitet faktiskt gör det. Det är enkelt och svaret kommer snabbt. Nära tre gånger så många personer under 50 år i Sverige insjuknar i dag i tjock- och ändtarmscancer jämfört med i början av 1990-talet, enligt en studie från Karolinska institutet.

Orsakerna är inte klarlagda men obesitas i barndomen, stillasittande livsstil och antibiotikaanvändning har lyfts fram som bidragande faktorer. I vissa länder screenas man från 50 års ålder. I december 2025 sade Socialstyrelsen nej till att utöka screeningen till att omfatta yngre, men regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att se över riktlinjerna för bland annat screening av tjock- och ändtarmscancer





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