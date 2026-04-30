SD anklagas för att ha missbrukat riksdagens kvittningssystem

Miljöpartiet och Socialdemokraterna anklagar Sverigedemokraterna för att ha missbrukat riksdagens kvittningssystem, medan SD avfärdar kritiken. Konflikten handlar om två utkvittade SD-ledamöter som röstade emot oppositionens förslag om övergångsregler, vilket kan ha betydelse för framtida samarbeten i riksdagen.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna anklagar Sverigedemokraterna för att medvetet ha missbrukat riksdagens kvittningssystem. Men SD avfärdar kritiken. – Resultatet i kammaren idag speglar det som valresultatet fastslog, säger Tobias Andersson (SD) i Aktuellt.

Annika Hirvonen, MP:s gruppledare i riksdagen, säger till TT att två utkvittade riksdagsledamöter från SD valde att på onsdagen rösta emot oppositionens förslag om övergångsregler. Detta sedan två tidigare SD-politiker, som nu är politiska vildar, röstade med oppositionen. – Vi har gått igenom protokollen från alla voteringar och ser att det är bara i det här ärendet där deras röster var avgörande som de röstade. I de andra omröstningarna var de inte med, som var överenskommet.

Det är uppenbart att det inte är ett misstag, säger Hirvonen. – Jag kommer helt enkelt att kräva att alla partier som står bakom att vi ska ha en kvittningsöverenskommelse som det går att lita på, tar upp den här frågan igen, säger Hirvonen. SD:s gruppledare Linda Lindberg bekräftar att de utkvittade riksdagsledamöterna Charlotte Quensel och Michael Rubbestad kallades in för att rösta emot oppositionens förslag.

Det här, om något, belyser problemet med att riksdagens partier inte äger sina egna mandat. Folket har lagt sina röster på Tidömajoriteten och då ska man som väljare också kunna förvänta sig att vår politik blir verklighet, oavsett om det sitter ett par effektsökande vildar på våra platser i kammaren. Viktig lagstiftning måste få gå före vildars inflytande och kvittningssystem, därför säkerställde jag att just denna enskilda votering röstades igenom, skriver Lindberg i en kommentar till TT.

– Det sätter demokratin ur spel eftersom vi hade spelregler som vi var överens om, säger hon till TT. Kvittning är en frivillig överenskommelse mellan riksdagspartierna, som används när ledamöter av olika skäl inte kan delta i omröstningar. Det är en praxis som syftar till att säkerställa att riksdagens arbete kan fortsätta smidigt, men den här gången har det uppstått en konflikt kring dess användning.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet menar att SD har brutit mot de överenskommelser som gjorts, medan SD hävdar att de agerat i enlighet med väljarna och demokratiska principer. Den här dispyten belyser de utmaningar som kan uppstå när politiska partier måste samarbeta i en minoritetsregering, särskilt när det finns politiska vildar som kan påverka resultatet av viktiga beslut. Det är en fråga som kommer att fortsätta diskuteras i riksdagen och som kan ha konsekvenser för framtida samarbeten mellan partierna





