SD i Malmö utsatt för trakasserier under valkampanjen – säkerheten skärps

Sverigedemokraternas valarbetare i Malmö utsattes för trakasserier och våld från deltagare i en Kuba-manifestation. Partiet skärper nu säkerheten kring sina kampanjaktiviteter.

Sverigedemokraterna i Malmö rapporterar om en incident under deras valkampanj på lördagen, där deras valarbetare utsattes för trakasserier och våld från deltagare i en separat manifestation för Kuba , arrangerad av Kommunistiska partiet.

Enligt Anders Olin, ordförande för SD i Malmö, inträffade händelsen på torget vid Triangeln, nära Johanneskyrkan. SD-gruppen, bestående av fyra personer, kampanjade på torget när de konfronterades av personer från Kuba-manifestationen. Initialt var stämningen lugn, men situationen eskalerade snabbt. Valarbetarna uppmanades att lämna platsen och deras engagemang ifrågasattes.

En av SD:s medlemmar blev fysiskt knuffad, vilket ledde till en upphetsad stämning som tvingade valarbetarna att avbryta sin kampanj. Även efter att de lämnat torget fortsatte trakasserierna, då en person på elsparkcykel förföljde dem och slet flygblad ur deras händer. Olin betonar att partiet inte kommer att låta sig skrämmas av dessa händelser och att kampanjen kommer att fortsätta. Han beskriver det som att ge vika för våld och hot om de skulle avbryta sin verksamhet.

Anders Olin framhåller att situationen är en markant försämring jämfört med de senaste åren, då partiet i stort sett har undgått direkta hot och trakasserier under sina aktiviteter. Han minns en period i början av sin tid i partiet, 2008, då säkerhetsläget var betydligt allvarligare. Då krävdes polisskydd med krypskyttar på tak och dubbla kravallstaket vid manifestationer. Flera medlemmar utsattes för fysiskt våld.

Den nuvarande incidenten får SD i Malmö att skärpa säkerheten kring sina kampanjaktiviteter. Partiet har beställt tio överfallslarm som ska användas av valarbetarna. Dessutom uppmanas kampanjarbetarna att fortsätta att gå i grupp och att först ta på sig sina kampanjkläder när de väl är på plats. Olin antyder att de kan behöva öka antalet personer i varje grupp för att säkerställa deras trygghet.

Han understryker vikten av att inte låta sig skrämmas och att fortsätta att föra fram partiets budskap till väljarna. Partiet ser det som en viktig princip att stå upp för sina åsikter och att inte ge efter för hot eller våld. Denna händelse har blivit en påminnelse om att det politiska landskapet fortfarande kan vara fyllt av spänningar och konflikter. Olin uttrycker sin besvikelse över att Kommunistiska partiet, som arrangerade Kuba-manifestationen, inte har kunnat kontaktas för en kommentar.

Han menar att det är viktigt att få en förklaring från deras sida och att ta ansvar för sina medlemmars agerande. Han påpekar att en öppen dialog och en konstruktiv diskussion är nödvändig för att undvika liknande incidenter i framtiden. SD i Malmö kommer att fortsätta att samarbeta med polisen för att säkerställa en trygg och säker miljö för sina valarbetare och för allmänheten.

Partiet kommer också att överväga att vidta ytterligare åtgärder för att skydda sina medlemmar, inklusive att anmäla händelsen till polisen och att begära en utredning. Olin avslutar med att betona att SD i Malmö är fast beslutna att fortsätta sin valkampanj och att kämpa för sina åsikter, trots de utmaningar och hot som de kan möta. Han uppmanar alla medlemmar och sympatisörer att stå enade och att inte låta sig skrämmas av våld eller hot.

Partiet ser det som sin plikt att representera sina väljare och att arbeta för ett bättre Malmö och ett bättre Sverige





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sverigedemokraterna Malmö Valkampanj Trakasserier Våld Kommunistiska Partiet Kuba Säkerhet

United States Latest News, United States Headlines

