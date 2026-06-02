SD-ledamot lämnar politiska uppdrag efter utredning för barnpornografibrott

En SD-ledamot som utreds för barnpornografibrott har valt att avsluta sina politiska uppdrag på grund av personliga skäl. Personen är släppt och inte frihetsberövad, men en förundersökning pågår. SD-ledamoten har flera tunga uppdrag inom partiet, men har valt att avsäga sig dessa på grund av personliga skäl.

En SD-ledamot lämnar sina politiska uppdrag efter utredning för barnpornografibrott. Personen har valt att avsluta samtliga uppdrag för partiet på grund av personliga skäl . Polisen fick tips om det misstänkta brottet från den amerikanska organisationen NCMEC och har genomfört en husrannsakan hemma hos den misstänkte.

Personen är släppt och inte frihetsberövad, men en förundersökning med förundersökningssekretess pågår. SD-ledamoten har flera tunga uppdrag inom partiet, men har valt att avsäga sig dessa på grund av personliga skäl





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SD-Ledamot Barnpornografibrott Politiska Uppdrag Personliga Skäl Förundersökning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Uppgifter: Politiker misstänkt för barnpornografibrott”Det har hållits förhör, därefter släpptes personen” • Misstankarna kvarstår

Read more »

Rikdagsledamot utreds för barnpornografibrottEn riksdagsledamot med flera tunga uppdrag för sitt partit utreds för misstänkt barnpornografibrott. Polisens avdelning för särskilda utredningar har släppt personen efter förhör men misstankarna kvarstår. Utredningen initierades efter tips från den amerikanska organisationen NCMEC och involverar beslagtagna elektroniska enheter som analyseras. Särskilda åklagarkammaren hanterar ärendet och avslöjar att utredningen gäller brott på okänd plats i Sverige.

Read more »

Riksdagsledamot lämnar – utreds för barnporrbrottEn riksdagsledamot utreds för barnpornografibrott, enligt SVT Nyheters uppgifter. Personen uppges ha ”flera tunga uppdrag” inom sitt parti. Nu avslutar ledamoten alla sina uppdrag för partiet, rapporterar SVT.

Read more »

Person åtalas för deltagande i terrororganisationEn person åtalas för deltagande i terroristorganisation. Enligt åklagaren kan personen kopplas till den högerextrema grupperingen Maniac Murder Cult.

Read more »