SD-politiker armbågad av elev vid skolbesök

Under en valkampagnsvisit på en gymnasieskola attackerades en Sverigedemokratisk gruppledare av en elev som kastade ägg. Händelsen ledde till att besöket avbröts och politiken sökte vård för bröstsmärta. Skolan har reagerat med disciplinära åtgärder.

En politiker från Sverigedemokraterna i Haninge , Kent Svensson, attackerades av en elev under ett skolbesök i södra Storstockholm. Incidenterna inträffade på onsdagsmorgonen när partiet besökte en gymnasieskola som en del av sin valkampanj med fokus på förstagångsväljare.

Under besöket började en elev kasta ägg mot gruppen. Svensson försökte hejda eleven genom att tilltala honom och ta tag i hans arm när han närmade sig skolans entré. Efter att gruppen avbrutit besöket och suttit i bussen, märkte Svensson smärta i bröstet som gradvis förvärrades. Han sökte vård och har polisanmält händelsen.

Svensson beskriver eleven som ett offer i ett polariserat samhälle och uttrycker oro för säkerheten under kampanjer, övervägande kroppskameror. Skolan har vidtagit disciplinära åtgärder mot eleven för brott mot ordningsregler och haft dialog med partiet, skolförvaltningen och polisen. Rektorn berömmer skolans hantering av situationen





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