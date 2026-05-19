SD-regeringen saknar både vilja och kompetens att komma åt vinstjakten i skolan, enligt Socialdemokraternas talman Anders Ygeman (S). SD-regeringen lyfte fram delar av vinstutredningens förslag men misslyckades att använda den potential som finns för skolkoncernernas vinstjakt. Socialdemokraterna föreslår en konkret plan för vinstförbud i två steg som ska genomföras under kommande mandatperiod. Ett steg handlar om att snabbt genomföra förslag som redan är utredda men som tidöpartierna inte använder. För det andra kan det handla om ett totalt vinstförbud i skolan.

Vinstjakten blir ett större problem i skolan för varje år som går. 20 000 elever har slås ut från svensk skola, samtidigt som vinsterna till rekordnivåer.

En sammanlagd vinst på 8,5 miljarder från de senaste fyra åren görs av sex skolkoncerner. Dessa vinster motsvarar att anställa 2 800 lärare under ett år. Tyvärr är detta beräkning bara en början. Bara en bråkdel av alla vinstdrivande skolor ingår i dessa koncerner.

Andra mått som EBITDA visar på att vinsterna kanske egentligen är flera gånger högre. SD-regeringen saknar både vilja och kompetens att komma åt vinstjakten i skolan. Tyvärr är detta en bristande utveckling. Reimago är en exempel på en vinstdrivande skola som överkompenseras via skolpengen, trots läckaget om flera miljarder.

Problemet med fusket med skolköer är att skolor får välja ut lönsamma elever. Inga förändringar i tidoväxten har heller skett. SD-regeringen vill lägga fram delar av vinstutredningens förslag, men misslyckas att använda potential som finns för skolkoncernernas vinstjakt. Enligt Anders Ygeman ska tidöpartierna nu lägga fram tillfälliga hinder för nystartade bolag att göra vinst.

SD-regeringen har gett upp kampen mot skolkoncernerna på skolbarnens bekostnad och kan endast syfta till att gynna ett fåtal större koncerner. Socialdemokraterna kommer att vända på prioriteringsordningen redan från det första dagen i valrörelsen. De föreslår en konkret plan mot vinstförbud i två steg som ska genomföras under kommande mandatperiod: Vinstförbud steg 1 innebär att genomföra förordna förslag snabbt som inte använts tidigare. För det första gäller ett förbud mot alla värdepgvinster.

För det andra kan det handla om ett stopp för kondensationen till friskolor och ett förbud mot fuskköer





