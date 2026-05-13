SDV-konsulterna i Region Skånes Millennium-projekt: Kostnader och konsekvenser

SDV-projektet, Skånes digitala vårdsystem, som skulle införda datasystemet Millennium, ledde till kostnader och konsekvenser för hundratals konsulter. HD och Sydsvenskan har tagit fram kostnaderna för varje år från 2018 till och med 2025, som visar en stigande nota. En mångårig SDV-medarbetare berättar om konsekvenserna för konsulterna, som snabbt står utan arbete. SDV-organisationen monteras ned, och regionanställda kan återgå till gamla eller nya tjänster inom regionen.

Journalsystemet Millennium nådde provstadiet – men infördes aldrig eftersom det inte klarade regionens egna krav. Med start 2018 började Region Skåne bygga upp en omfattande organisation för att sköta införandet av datasystemet Millennium .

Processen döptes till SDV, Skånes digitala vårdsystem. Men ledningen kände också ett behov av att ta in konsulter inom olika områden, som lösningsarkitekter, projektledare, kravanalytiker och testare. – Det rör sig om hundratals människor som hastigt står utan arbete, säger en mångårig SDV-medarbetare som Sydsvenskan talat med.

– Vissa grupper, som testare och projektledare, som SDV har haft väldigt många av, kommer ut i ett läge där det inte finns många jobb och där konsultbolagen redan indikerat att man måste varsla folk. HD och Sydsvenskan har tagit fram kostnaderna för varje år från 2018 till och med 2025. Av siffrorna framgår att notan stigit varje år: från 13 miljoner kronor år 2018 till 280 miljoner kronor 2025.

– Eftersom det nu inte sker ytterligare utvecklingsarbete eller förberedelse för att implementera den här versionen av systemet, är det många som får avsluta sina uppdrag i Region Skåne, säger Harald Roos





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ekonomi Arbetsmarknad SDV Skånes Digitala Vårdsystem Millennium Konsulter Arbetsmarknad Kostnader Projekt Avbrutna Projekt Riksrevisionen IT-Projekt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Region Halland ska bli den bästa offentliga arbetsgivarenVi socialdemokrater ser det fantastiska arbete vårdpersonalen gör i Halland men som inte alltid får de rätta förutsättningarna. Med vår politik visar vi på att en annan väg är möjlig. Det skriver regionrådskandidaterna Per Svensson (S) och Magdalena Streijffert (S).

Read more »

– Tandläkare tappade tand i patients luftstrupeEn privat tandläkarklinik i Region Västmanland har Ivo-anmält sig själva efter att en av deras tandläkare råkat tappa en tandkrona, som hen…

Read more »

Region Gävleborg utnyttjar ungdomars okunskapAtt som ungdom söka sitt första extrajobb är något stort, något fint. Att vända sig till vården då man vet att behovet…

Read more »

Rysslands storskaliga invasion av Ukraina fortsätter med attack mot rysk gasanläggningThe Russian military launched an attack on Ukraine using over 200 drones and resumed airstrikes near the front lines. Additionally, there has been a rise in reports of Russian soldiers deserting their positions and reports of Ukrainian attacks on a Russian region.

Read more »