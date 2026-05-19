Se: Nvidia tar plats i börshistorien med det största enastappet någonsin

Chipjätten Nvidia toppas den 27 januari förra året och förlorar 589 miljarder dollar på en enda handelsdag. Utlösaren är AI-startupen DeepSeek.

Chipjätten Nvidia har tagit plats i börshistorien, men i eniven investerare tycker. Sex av de tio största enastapp i börsvärde någonsin tillhör bolaget, vilket är det största inträffade den 27 januari förra året, då Nvidia förlorade 589 miljarder dollar, motsvarande 6 500 miljarder kronor, på en enda handelsdag.

Utlösaren var AI-startupen DeepSeek som visade att avancerade AI-modeller kan tränas till en bråkdel av den kostnad marknaden hade antagit. Detta ifrågasatte själva grunden för Nvidias dominans, då världen behöver oändliga mängder dyra AI-chip. Topp tio-listan över historiens största enastapp avslöjar ett slående mönster, där samtliga tio inträffade efter 2020 och nio av tio drabbade teknikbolag. Utöver Nvidias sex placeringar återfinns Meta, Amazon och Tesla på listan.

Metas fall på 232 miljarder dollar i februari 2022 utlöstes av att Facebook för första gången tappade dagliga användare, samtidigt som bolaget satsade tungt på ett metaverse som marknaden inte trodde på. Amazon föll 207 miljarder dollar i april samma år när det stod klart att pandemins e-handelsboom var över.

Tesla tappade 152 miljarder dollar i juni förra året efter attFörklaringen till de astronomiska summorna är enkel: när bolag värderas till biljoner dollar räcker några procentenheters nedgång för att hundratals miljarder ska försvinna. Nvidias 17-procentiga tapp var procentuellt sett måttligt, men i kronor räknat 200 gånger större än Ericssons 20-procentiga ras. En viktig skillnad mot historiska krascher är återhämtningshastigheten, därสำหรับ Black Monday 1987 tog det två år att återhämta förlusterna, Nvidia studsa tillbaka på veckor.

Den svarta raden förändrar dock grundfrågan som rasen väcker, när ett enda bolag kan förlora värden motsvarande ett helt lands BNP under en handelsdag blir koncentrationsrisken i moderna aktieportföljer svår att ignorera





realtid / 🏆 11. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nvidia Deepseek Tech Stock AI Chip AI Model World Needs AI Chip Dominance AI Model Train Deepseek Model Train Tech Industry Tech Stock Value Tech Stock Crash Tech Stock Crash Value Tech Stock Market Value Tech Stock Market Crash Tech Stock Market Crash Value Tech Stock Market Trend Tech Stock Market Crash Trend Tech Stock Market Crash History Tech Stock Market Crash History Analysis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rydström tvingas bort från Columbus Crew: Nya värden når tillfällig plats - Ny övergång väntarIssa Tall, general manager i Crew, tackar Henrik Rydström för hans engagemang och bekräftar att han tvingas bort efter en tuff start på säsongen med 13 poäng efter 14 omgångar. Rydström ersätts tillfälligt av Laurent Courtois. I samband med det lämnade även Rydströms assisterande tränare Theodor Olsson samt analytikern Mak Pakhei.

Read more »

Jimmie Åkesson öppnar för stopp vid ny lagstiftning: 'Man stoppar utvisningar till det vi har ny lagstiftning på plats'SD-ledare Jimmie Åkesson öppnar för en möjlighet att tillfälligt upphålla utvisningarna till det att en lagstiftning är på plats. Även KD öppnar nu för tonåringar som fått ett utvisningsbeslut att få stanna i Sverige.

Read more »

Rekordrally i Nvidia inför rapportenNEW YORK. Världens största börsbolag har kursrusat 25 procent i år.När AI-jätten Nvidia rapporterar på onsdag väntar sig analytiker ännu ett rekordkvartal,…

Read more »

Gör rätt rum, rätt plats i kravlöst kontorVissa möbler, текстilier och ljuddämpande skärm kan bidra till en tystare arbetsplats. Även rätt belysning och rörelse bidrar till en bättre arbetsmiljö.

Read more »