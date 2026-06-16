Se upp med dolda turistskatter och flygplatskaos under sommaren

Reseexperten Lottie Knutson varnar för dolda turistskatter och flygplatskaos under sommaren. Många länder har börjat ta ut dolda turistskatter, och flygplatskaos har varit återkommande de senaste åren. Det kan vara ombyggnationer, flygledare eller bagagepersonal som strejkar och inställda flighter. För säkerhets skull får man nog vara inställd på att det kan bli lite meckigt på flygplatsen.

Lediga, sköna och lata dagar är strax här, men det gäller att se upp. Många länder har börjat ta ut dolda turistskatter, säger reseexperten Lottie Knutson .

På fredag är det midsommar och för många svenskar betyder det också semesterstart. Resor till sol, bad och värme väntar. Men oavsett vad man bokat för resa eller vilka planer man har, gäller det att se upp med vissa saker. Kronan är starkare än på länge, men fortfarande inte jättestark.

Det kan vara bra att kika på olika indexmätningar. Forex gör ett solsemesterindex, där man kollar vad man som turist egentligen betalar för vanliga grejer som boende, att äta ute, en kaffe och så vidare, säger reseexperten. Om man är rädd för stora hål i plånboken, ska man absolut inte åka till Amalfikusten. Det var den stora värstingen på den här indexlistan.

Där är det en tredjedel dyrare än i Stockholm, säger Lottie Knutson. En annan sak att se upp med när det gäller avgifter är särskilda skatter. Allt fler länder inför hotellskatt, en del kallar det miljöskatt, men det är egentligen samma sak. Den tas ut vid avresa, även om du har köpt en paketresa.

Så det kan bli kännbart om man åker hela familjen. En annan avgiftsfälla kan vara lokala uttagsautomater, som lägger på extra avgifter för att ta ut kontanter. Flygplatskaos har varit återkommande de senaste åren. Och det finns egentligen ingen som i nuläget talar för att sommaren 2026 kommer bli annorlunda.

Det kan vara ombyggnationer, flygledare eller bagagepersonal som strejkar och inställda flighter. För säkerhets skull får man nog vara inställd på att det kan bli lite meckigt på flygplatsen, säger Lottie Knutson. Ta med en vattenflaska och något att äta, och räkna med att det kan ta tid. Ha tålamod.

Framme på resmålet gäller det att vara förberedd på ordentlig värme, lite beroende på var man landar. Värmen ser sedan ut att röra sig österut, och det ser ut som att värmen över Europa håller i sig. Följ ämnen i artikeln





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