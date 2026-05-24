Search for Missing Two-Year-Old Boy in Nyåker Continues

A large search operation is underway in Nyåker, Nordmalings municipality, following the disappearance of a two-year-old boy. He was last seen at 10 am on Sunday. The boy has brown hair and is likely wearing an orange shirt with a lion, gray sweatpants, and blue sneakers. The search operation, which has been gradually expanded, involves police with dog patrols, helicopters, and drones. Volunteer firefighters and a helicopter from the Maritime Authority have also participated in the search effort. Missing People organizes volunteers who want to help. The police are seeking tips that can help find the boy. Anyone who sees or recently saw him is urged to call 112.

En stor sökinsats pågår i Nyåker , Nordmalings kommun, sedan en tvåårig pojke anmälts saknad. Pojken sågs senast vid 10-tiden på söndagen. Han har brunt hår och är troligtvis klädd i orange tröja med ett lejon, grå mjukisbyxor och blå skor av sneaker-typ.

I sökinsatsen, som utökats successivt, deltar polis med hundpatruller, helikopter och drönare. Även räddningstjänst och helikopter från Sjöfartsverket har deltagit i sökarbetet. Missing People organiserar frivilliga som vill hjälpa till. Polisen efterlyser tips som kan hjälpa till att hitta pojken.

Den som ser eller nyss har sett honom uppmanas att ringa 112. Andy Sundström från Nordmaling fick kännedom om den försvunne pojken i Nyåker via en lokal facebookgrupp. – När jag läste att det var ett barn och jag själv har barn, det var inte kul att läsa. Det var bara att pallra sig iväg, kändes det som, berättar han.

Han deltog i sökandet i svår skogsterräng under flera timmar på söndagen. Hans kedja bestod av 50 personer, men det var flera kedjor igång samtidigt i området i anslutning till Nyåkerssjön. När skallgångskedjan var över hade det redan hunnit samlas hundratals nya frivilliga på samlingsplatsen. På väg hem mötte han bil på bil av ytterligare frivilliga på väg att ansluta.

Försvarsmakten stärker nu upp i sökinsatsen, uppger Marie Andersson, presstalesperson i polisregion Nord. – Vi har stora polisiära resurser på plats och hjälp av fjällräddare. Vi kommer också få hjälp av Försvarsmakten, säger hon. Strax efter klockan 21:30 på söndagskvällen skriver polisen i en uppdatering att en anmälan om försvunnen person har har upprättats.

Umeå Garnison skickar ett 50-tal värnpliktiga och deras befäl till sökinsatsen. Sedan får polisen avgöra hur de kan användas på bästa sätt på platsen. – Våra värnpliktiga är egentligen färdigutbildade och ska mucka om några dagar. De är samtränade och har god förmåga att vara ute i naturen, god sjukvårdskunskap, orientering.

De utgör en jättebra resurs på platsen och är lätta att organisera, säger Peter Sedin, vakthavande befäl på Umeå Garnison. Med hjälp av en avancerad värmekamera som är fäst på bilens tak kan Missing People söka av stora områden effektivt. Enligt vakthavande befäl på Umeå Garnison deltar 35 personer hemvärnet. Värnpliktiga från Umeå Garnison deltar i sökinsatsen. Sökandet efter pojken har nu pågått i tio timmar





