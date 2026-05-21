Sebastian Larsson: Arsenals assisterande förbundskapten hyllar titeln och ser formen hos Viktor Gyökeres

Den assisterande förbundskaptenen och tidigare Arsenalspelaren Sebastian Larsson uppmuntrar jubeln bland Arsenal-supporter. Han förlängde nyligen sitt kontrakt med förbundet till 2030 och har varit assisterande förbundskapten sedan våren 2024. Larsson representerade Birmingham, Sunderland och Hull i England, men hans mest minnesvärda tid i Arsenals akademi var under säsongerna 2003-2004, då Arsenal spelade obesegrade och vann Premier League. Sedan 22 års väntan, har 'Gunners' vunnit den engelska ligan igen.

Larsson representerade Birmingham, Sunderland och Hull i England, men hans mest minnesvärda tid i Arsenals akademi var under säsongerna 2003-2004, då Arsenal spelade obesegrade och vann Premier League. Sedan 22 års väntan, har 'Gunners' vunnit den engelska ligan igen. Larsson delar med sig av sina tankar till Fotbollskanalen efter nya framgångarna. Larsson delar också med sig av hur han som assisterande förbundskapten har behövt skilja på sin jobbsituation och lagen.

Han säger att han var med familjen under sin tidigare klubb ytterligare en gång, Arsenal, och tittade när de vann titeln. Viktor Gyökeres, som anlände till Arsenal från Sporting Lissabon förra sommaren, har varit Arsenals bästa målskytt den här säsongen. Framförallt har Gyökeres inrett sig i historieböckerna, eftersom han är resevergare för den sjunde svensken att vinna engelska ligan. Med en svensk i Arsenals trupp har Larsson fått en större förståelse för vad som krävs för framgångar





