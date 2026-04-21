Sebastian Vettel hyllad som miljöriddare vid oväntat skolbesök i Göteborg

Den tidigare Formel 1-stjärnan Sebastian Vettel besökte en skola i Göteborg för att bli dubbad till miljöriddare mitt under sin resa för att ta emot The Perfect World Foundation Award.

Det var en ovanlig och minnesvärd dag när den fyrfaldige världsmästaren i Formel 1, Sebastian Vettel , besökte en skola i Göteborg . Istället för den vanliga inramningen på en racingbana möttes den tidigare racingstjärnan av ungefär 150 engagerade elever i en gymnastiksal. Besöket var en del av Vettels resa till Sverige, där han är på plats för att ta emot det prestigefyllda priset The Perfect World Foundation Award, som årligen delas ut till personer som gjort stora insatser för djur och natur.

Stämningen i gymnastiksalen var elektrisk när de ikoniska tonerna från Lejonkungen-låten Circle of Life dånade ur högtalarna, och Vettel fick kliva upp på scenen för en alldeles speciell ceremoni. Under ceremonin dubbades Sebastian Vettel officiellt till miljöriddare av eleverna. Det var läraren Catherine Nestenborg som för över ett decennium sedan skapade konceptet tillsammans med en kollega för att göra miljöfrågor mer begripliga och engagerande för barn. Att vara en miljöriddare innebär att man aldrig missar en papperskorg och att man vågar ta ansvar och säga till sina föräldrar när det behövs. För att uppnå titeln måste barnen utföra tio specifika uppdrag kopplade till miljö och hållbarhet, både i skolan och i hemmet, varpå de belönas med en medalj. För Vettel blev detta en hjärtlig och inspirerande upplevelse som han tog till sig med stort intresse. Han uttryckte sin tacksamhet över att ha blivit välkomnad av eleverna och poängterade att han känner sig hemma i skolans miljö, särskilt då han själv har tre barn hemma och ofta pysslar med liknande frågor i vardagen. Sebastian Vettel har sedan sin pensionering från motorsportens värld konsekvent använt sin plattform för att belysa kritiska miljöfrågor. Under sitt tal till eleverna framhöll han den stora skillnaden mellan barns och vuxnas förståelse för klimatkrisen. Han betonade att barnen ofta förstår allvaret i situationen mycket bättre än vad vuxenvärlden gör, och att det snarare är de vuxna som behöver börja lyssna mer på den yngre generationen. Genom att lyfta fram elevernas dagliga arbete för planeten ville Vettel visa att även små insatser har betydelse. Besöket avslutades med varma applåder och en känsla av hopp, där den tidigare världsmästaren visade en annan sida av sig själv – som en förespråkare för framtiden och en person som genuint värdesätter det engagemang som finns bland unga människor för att rädda vår miljö. Det var tydligt att dagen lämnade ett bestående avtryck hos både den firade gästen och eleverna på skolan





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Längdskidor: Anders Byström om den anonyma kritiken: ”Knivhugg i ryggen”För snart tre veckor sedan blev det klart att Anders Byström slutar som landslagschef för längdskidlandslaget. Nu riktar han hård kritik mot de åkare som kritiserat honom anonymt. – Jag vill ha respekt och så får man knivhugg i ryggen, säger han.

Read more »

– Dokumentärserie får ett slut – efter mer än 60 årDen stilbildande dokumentärserien ”7 Up” får en avslutning, 62 år efter den första filmens premiär.

Read more »

Sebastian Nanasi äldst i Strasbourgs rekordunga elva - Ligue 1Sebastian Nanasi var äldst i Strasbourgs startelva mot Rennes. Svensken är bara 23 år - men klubben slog ändå ligarekord i Frankrike.

Read more »

IFK Göteborg-spelaren frias efter röda kortetIFK Göteborg-spelaren frias efter röda kortet

Read more »

Varför Sebastian De La Vega lämnade Robinson i förtidEfter sexton dagar i Robinson valde Sebastian De La Vega att avbryta sin medverkan. Han berättar nu öppet om beslutet att prioritera kärleken till Peg Parnevik och ge sin plats till andra deltagare.

Read more »

Göteborg får ännu en skyskrapa – efter Draken och KarlatornetGöteborg fortsätter bygga på höjden. Efter Draken och det som många redan döpt till stadens eget blixtlås – Karlatornet – är det dags igen.

Read more »