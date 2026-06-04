Sectra Communications arbetar med säkerhetslösningar för samhällsviktiga verksamheter. De har lång erfarenhet av säkerhet och erbjuder lösningar för säker kommunikation, VPN och monitoreringslösningar för IT- och OT-system.

Sectra Communications hjälper samhällsviktiga verksamheter att arbeta för ett säkrare samhälle genom att tillhandahålla lösningar som möjliggör säkert informations- och kommunikationsutbyte. Cybersäkerhet handlar inte längre enbart om enskilda organisationers säkerhet.

Med ansvar över kunder och privatpersoners data besitter verksamheter och organisationer nu för tiden ett större samhällsansvar. En säkerhetsanalys av organisationen är ett bra första steg, för att sedan gå vidare med att prioritera vilka punkter som är kritiska för ens unika verksamhet. Det är viktigt att gå igenom leverantörskedjan utifrån den kravställning man har på säkerhet. Centralt när det kommer till förändringsarbete inom säkerhet är att det implementeras i det vardagliga arbetet och framför allt att det drivs uppifrån.

Det är svårt att förändra verksamheten från gräsrotsnivå - det är ett arbete som måste börja i ledningsrummet där budget och resurser säkerställs. Digitaliseringen medför att fler delar av samhället blir uppkopplade och attackytorna för cyberattacker ökar. Kriminella och illasinnade aktörer utvecklar konstant sina förmågor att attackera och få ut information. Därför är det viktigt att se säkerhetsarbetet som något som sker konstant och aldrig avstannar.

Sectra Communications har lång erfarenhet av säkerhet och erbjuder lösningar för säker kommunikation, VPN och monitoreringslösningar för IT- och OT-system. De har även ett Security Operations Center som hjälper aktörer inom kritisk infrastruktur, till exempel sjukvården samt energi- och vattenförsörjningen, att möjliggöra säkra digitaliseringsprojekt. Sectra har även utvecklat produkter och tjänster som skyddar samhällets mest känsliga information och kommunikation. Erbjudandet omfattar säker röst- och datakommunikation med lösningar som är certifierade såväl nationellt som av EU och NATO.

Det behöver inte ta flera år att höja sin nivå väsentligt. Allt beror på verksamhetens utgångsläge men att utföra åtgärder som höjer säkerheten kan gå förhållandevis fort - börja med att göra en säkerhetsanalys av verksamheten och var medveten om att arbetet innefattar teknik, processer och människor





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Sectra Communications Cybersäkerhet Säkerhet Digitalisering Samhällsansvar

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