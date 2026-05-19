SEHED Byggmästargruppen: En ljusare framtid efter en period av osäkerhet

SEHED Byggmästargruppen har under årets första kvartal observerat en ökning av in lämnade offertförfrågningar, vilket indikerar en ljusare framtid efter en period av osäkerhet och tuff konkurrens. Bolaget uppmuntras av denna positiva tendens och är försiktigt optimistisk inför resten av året. Samtidigt fortsätter man att jobba målmedvetet med att utveckla verksamheten och rekrytera fler medarbetare.

Under årets första kvartal har en del av byggbranschen drabbats av osäkerhet och tuff konkurrens, inklusive SEHED Byggmästargruppen . Men efter årsskiftet har verksamheten haft en positiv utveckling med en högre efterfrågan än tidigare och satsningar på hållbarhet.

Trots marginalpresset fortsätter SEHED att fokusera på kvalitet, långsiktig utveckling och hållbarhet. Bolagets framgångar har resulterat i ett förvärv som stärker sin position inom branschen, särskilt inom industriellt och hållbart byggande





