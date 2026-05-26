SEHED Byggmästargruppen ser ljus framtid efter starkare offertflöde och hållbart förvärv

Efter en tuff period rapporterar SEHED en markant ökning av offertförfrågningar, ett strategiskt förvärv av NOKON Produktion och ett hedersomnämnande i Årets IPO 2025, samtidigt som de hanterar risker från globala konflikter.

Efter flera månader av osäkerhet och hård konkurrens har SEHED Byggmästargruppen nu tydliga tecken på en ljusare framtid. Under det första kvartalet 2024 har företaget upplevt en markant ökning av offertförfrågningar, vilket ger ledningen en försiktig optimism inför resten av året.

Styrelseordförande Pål Wingren pekar på att verksamheten har utvecklats väl efter årsskiftet, med en efterfrågan som överträffar tidigare nivåer. Företaget har en tydlig strategi för att stärka sin position: de satsar både på att rekrytera fler medarbetare och på att utveckla nya hållbara arbetsmetoder. Genom att prioritera miljövänliga material och effektivare produktionsprocesser vill de minska sitt klimatavtryck samtidigt som de levererar hög kvalitet till sina kunder.

Samtidigt har SEHED gjort ett viktigt strategiskt förvärv genom att ta in NOKON Produktion som delägare. Nokons hybridteknik kombinerar lätta stålkonstruktioner med högpresterande betong, vilket möjliggör snabbare byggtider och betydligt lägre klimatpåverkan än traditionella metoder. Enligt Wingren är samarbetet en nyckel för att möta framtidens krav på både effektivitet och hållbarhet. Den nya tekniken kan halvera CO₂‑utsläppen jämfört med konventionella betongsystem och närmar sig de låga nivåerna som uppnås med trästommar.

Detta är särskilt viktigt i en tid då myndigheter, investerare och kunder ställer allt skarpare hållbarhetskrav på byggbranschen. Trots de positiva signalerna är branschen fortfarande utsatt för externa risker. Kriget i Iran har enligt SEHED:s analys ökat risken för stigande produktionskostnader, och det är ännu oklart hur väl dessa kan kompenseras med ökade intäkter. Företaget har dock en decentraliserad organisation, starkt hantverkskunnande och en rad strategiska investeringar som gör dem väl rustade för den tuffa marknadssituationen.

Dessutom har SEHED erhållit ett hedersomnämnande i Årets IPO 2025 - en utmärkelse som lyfter fram företagets kvalitet och transparens sedan börsnoteringen. Detta erkännande ger extra synlighet och stärker förtroendet bland investerare, men enligt Wingren är det de långsiktiga satsningarna och den dagliga leveransförmågan som i slutänden avgör framgången





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SEHED Hållbart Byggande NOKON Produktion IPO 2025 Byggbransch

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Skolans arbete med sorg efter bilolyckaSkolan i Södervärn, där en 15-årig flicka dödades i en bilolycka, har arbetat hårt för att hantera sorg och förbereda måndagsmorgons skolstart. Elever och personal har deltagit i en tyst minut och flaggan halas på halv stång gemensamt.

Read more »

Drottning Sonja sjukskriven efter diagnos med förmaksflimmer och hjärtsviktDrottning Sonja har sjukskrivits efter att ha diagnostiserats med förmaksflimmer och hjärtsvikt. En segelbåt har gått på grund i Göteborgs skärgård och en person har förts till sjukhus med ambulans. Flera från Vita huset har nyligen pekat åt ett möjligt fredsavtal mellan USA och Iran.

Read more »

SEHED Byggmõstargrupper t입екap eller ljusare frë frå att somå fattadesEftersompte period av os sekretet och h rd konkurrens ses SEHED nu tecken på en ljusare fråtid na arlets forsta kvartal har infl intended av offertfrågningarält merkt mkant, och ldningen rehabilitationpis försiktigt optimistisk inf r f resten av äret

Read more »

Väldigt bra match tragiskt förloradVästerås förlorar mot Mjällby ASIA med 1–1 efter straffar efter en dispyt på planen.

Read more »