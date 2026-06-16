SEHED Byggmästargruppen ser ljusare framtid trots branschens utmaningar

SEHED Byggmästargruppen rapporterar ökat inflöde av offertförfrågningar och försiktig optimism för resten av året. Bolaget har förvärvat NOKON Produktion för att stärka sin position inom hållbart byggande. Dessutom fick SEHED ett hedersomnämnande i Årets IPO 2025. Trots marginalpress och geopolitiska osäkerheter är bolaget positivt instält.

SEHED Byggmästargruppen visar tecken på en ljusare framtid efter en period av osäkerhet och hård konkurrens. Under årets första kvartal har inflödet av offertförfrågningar ökat markant, och ledningen är försiktigt optimistisk inför resten av året.

Sammantaget har verksamheten utvecklats väl efter årsskiftet, med en högre efterfrågan än tidigare. Bolaget arbetar målmedvetet med att utveckla verksamheten och rekrytera fler medarbetare. Samtidigt fortsätter de att satsa på hållbarhet genom att använda miljövänliga material och utveckla nya arbetsmetoder som minskar klimatavtrycket, enligt styrelseordförande Pål Wingren. Trots att byggbranschen fortfarande präglas av marginalpress och hård konkurrens har SEHED lyckats behålla fokus på kvalitet och långsiktig utveckling.

Bolaget har ännu inte helt återhämtat volymtappet från pandemin och lågkonjunkturen, men expansionen har gett nya möjligheter samt en ökad kapitalbindning i pågående projekt. Det senaste förvärvet av NOKON Produktion markerar ett tydligt steg mot framtidens byggande. Genom att ta in NOKON som delägare stärker SEHED sin position inom industriellt och hållbart byggande. Nokons hybridsystem kombinerar lättreglar i stål med högpresterande betong, vilket möjliggör både snabbare byggande och betydligt lägre klimatpåverkan jämfört med traditionella metoder.

Denna investering anses vara viktig för SEHED. Genom att kombinera deras byggkompetens med Nokons innovativa teknik får de en stark plattform för att möta kundernas krav på effektivitet och hållbarhet. Nokons lösning kan halvera CO2-avtrycket jämfört med konventionella betongsystem och närmar sig nivåerna för trästommar, något som blir allt viktigare eftersom hållbarhetskraven ökar. Dessutom uppmärksammades SEHED med ett hedersomnämnande i Årets IPO 2025, en utmärkelse för bolag som visat kvalitet och transparens efter börsnoteringen.

Detta ger extra synlighet och stärker förtroendet bland investerare. Ändå är det fortfarande en tuff tid för hela branschen. Kriget i Iran har enligt SEHED:s bedömning ökat risken för stigande produktionskostnader, och det är oklart i vilken utsträckning dessa kan kompenseras med ökade intäkter. Trots detta ser bolaget sig vara väl rustat med sin decentraliserade organisation, starkt hantverkskunnande och strategiska investeringar





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