SEHED ser ljusare framtid med ökat inflöde och strategiskt förvärv

Byggbolaget SEHED upplever en ökad efterfrågan och ett strategiskt förvärv av NOKON Produktion för hållbart byggande. Hedersomnämnande i Årets IPO 2025 stärker förtroendet.

Efter en period av osäkerhet och hård konkurrens inom byggbranschen ser SEHED nu tecken på en ljusare framtid. Under årets första kvartal har inflödet av offertförfrågningar ökat markant, och ledningen är försiktigt optimistisk inför resten av året.

- Sammantaget har verksamheten utvecklats väl efter årsskiftet. Vi ser en högre efterfrågan än tidigare och arbetar målmedvetet med att utveckla verksamheten och rekrytera fler medarbetare. Samtidigt fortsätter vi att satsa på hållbarhet, både genom att använda miljövänliga material och genom att utveckla nya arbetsmetoder som minskar vårt klimatavtryck, säger Pål Wingren, styrelseordförande i SEHED Byggmästargruppen. Trots att byggbranschen fortfarande präglas av marginalpress och hård konkurrens har SEHED lyckats behålla sitt fokus på kvalitet och långsiktig utveckling.

Bolaget har ännu inte helt återhämtat det volymtapp som pandemin och lågkonjunkturen förde med sig, men expansionen har gett nya möjligheter - och inneburit en ökad kapitalbindning i pågående projekt. Det senaste förvärvet markerar ett tydligt steg mot framtidens byggande. Genom att ta in NOKON Produktion som delägare stärker SEHED sin position inom industriellt och hållbart byggande.

Nokons hybridsystem, där lättreglar i stål kombineras med högpresterande betong, gör det möjligt att bygga både snabbare och med betydligt lägre klimatpåverkan än traditionella metoder. - Den här investeringen är viktig för oss. Vi ser stora möjligheter i att kombinera vår byggkompetens med deras innovativa teknik. Det ger oss en stark plattform för att möta kundernas krav på både effektivitet och hållbarhet, säger Pål Wingren.

Nokons lösning innebär att CO2-avtrycket kan halveras jämfört med konventionella betongsystem, och närmar sig nivåerna för trästommar - något som blir allt viktigare i takt med att hållbarhetskraven ökar. Att SEHED dessutom uppmärksammas med ett hedersomnämnande i Årets IPO 2025 ses som ett kvitto på bolagets arbete och den väg man valt att gå. Utmärkelsen, som delas ut till bolag som visat kvalitet och transparens efter börsnoteringen, ger extra synlighet och stärker förtroendet bland investerare.

- Det är glädjande att vårt arbete uppmärksammas. Men i slutändan är det de långsiktiga satsningarna och vår förmåga att leverera i vardagen som avgör, säger Pål Wingren. Osäker omvärld Det är dock fortfarande en tuff tid för hela branschen. Kriget i Iran har, enligt SEHED:s bedömning, ökat risken för stigande produktionskostnader - och det är ännu oklart i vilken utsträckning dessa kan kompenseras med ökade intäkter.

- Med en decentraliserad organisation, starkt hantverkskunnande och strategiska investeringar står bolaget väl rustat. För att möta dessa utmaningar planerar SEHED att ytterligare effektivisera sina processer och fortsätta satsa på digitalisering. Genom att implementera avancerad byggplanering och använda dataanalys för att optimera resursflöden hoppas man kunna minska kostnaderna och öka lönsamheten. Samtidigt ser man över möjligheten att utöka samarbetet med andra aktörer inom branschen för att dela risker och kompetens.

Personalstyrkan har redan utökats med flera nyckelpositioner, bland annat inom projektledning och hållbarhetsutveckling. Rekryteringsarbetet fortsätter och fokus ligger på att attrahera unga talanger som vill vara med och forma framtidens byggande. SEHED har även inlett ett pilotprojekt för att testa nya arbetsmetoder som minskar spill och energiförbrukning på byggarbetsplatserna. Projektet omfattar användning av solpaneler för att driva byggutrustning samt återvinning av byggavfall i större utsträckning.

Om pilotprojektet faller väl ut planeras en bredare implementering under nästa år. Vd:n, som nyligen tillträdde, har en tydlig vision om att SEHED ska bli en föregångare inom hållbart byggande i Norden. - Vi har redan sett positiva resultat från våra hållbarhetsinitiativ, men vi vill gå ännu längre. Vårt mål är att minska koldioxidutsläppen med 50 procent per projekt inom fem år, säger han.

Samtidigt är man medveten om att omvärldsläget kan påverka planerna. Den osäkerhet som råder kring räntor, inflation och geopolitiska konflikter kan få konsekvenser för bygginvesteringarna. Men ledningen betonar att SEHED har en stabil finansiell bas och en flexibel organisation som snabbt kan anpassa sig till förändringar. - Vi har lärt oss från tidigare kriser och vet att det gäller att vara försiktig men samtidigt våga satsa när möjligheter uppstår.

Det är just den balansgången som gör oss starka, avslutar Pål Wingren. Genom en kombination av strategiska förvärv, teknisk innovation och en stark företagskultur ser SEHED framtiden an med tillförsikt. Bolagets resa från en mindre byggaktör till en allt mer etablerad spelare i branschen är ett bevis på att långsiktighet och kvalitet lönar sig.

Med nya projekt på gång och en tydlig strategi för hållbar tillväxt är SEHED redo att möta utmaningarna och dra nytta av de möjligheter som marknaden erbjuder. Det återstår att se hur det ekonomiska läget utvecklas, men för stunden är optimismen påtaglig inom organisationen. Flera stora byggprojekt är i startgroparna, och om efterfrågan fortsätter att öka kan 2025 bli ett starkt år för SEHED. För närvarande fokuserar man på att slutföra befintliga projekt med hög kvalitet och leverera i tid.

Kunderna efterfrågar allt mer hållbara lösningar, något som SEHED har satsat mycket på. I takt med att miljömedvetenheten ökar ser bolaget en konkurrensfördel i sin förmåga att erbjuda klimatsmarta alternativ. Med en portfölj som spänner över allt från bostäder till kommersiella byggnader har SEHED bred kompetens. Det senaste hedersomnämnandet i Årets IPO 2025 har gett ytterligare vind i seglen.

Priset delas ut av en oberoende jury som bedömer bolagets transparens och långsiktiga potential. - Det är ett erkännande av att vi gör rätt saker, men vi vilar inte på lagrarna. Utvecklingsarbetet pågår ständigt, och vi letar hela tiden efter nya sätt att förbättra oss, säger Pål Wingren. Sammantaget visar SEHED:s strategi att företaget är väl positionerat för att navigera i en osäker omvärld och samtidigt bidra till en mer hållbar byggbransch





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SEHED Byggbransch Hållbart Byggande Förvärv Årets IPO

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