SEHED visar ljusare framtid trots branschens utmaningar

Efter en period med osäkerhet och hård konkurrens har SEHED Byggmästargruppen sett en markant ökning av offertförfrågningar under det första kvartalet. Styrelseordförande Pål Wingren uttrycker försiktig optimism och belyser satsningar på hållbarhet, rekrytering och långsiktig utveckling. Bolaget har ännu inte fullt ut återhämtat volymtappet från pandemin men expansionen har skapat nya möjligheter. Förvärvet av NOKON Produktion som delägare stärker positionen inom industriellt och hållbart byggande genom innovativa hybridsystem som halverar CO2-avtrycket. SEHED belönades med ett hedersomnämnande i Årets IPO 2025 för kvalitet och transparens. Trots branschens utmaningar, inklusive kostnadsökningar på grund av geopolitiska faktorer som kriget i Iran, bedöms bolaget vara väl rustat med sin decentraliserade organisation och strategiska investeringar.

Efter en period av osäkerhet och hård konkurrens har SEHED Byggmästargruppen tecken på en positiv utveckling. Under det första kvartalet har flödet av offertförfrågningar ökat markant, vilket ger ledningen försiktig optimism för resten av året.

Sammantaget har verksamheten utvecklats väl efter årsskiftet. Vi ser en högre efterfrågan än tidigare och arbetar målmedvetet med att utveckla verksamheten och rekrytera fler medarbetare, säger Pål Wingren, styrelseordförande. Samtidigt fortsätter bolaget att satsa på hållbarhet genom att använda miljövänliga material och utveckla nya arbetsmetoder som minskar klimatavtrycket. Trots att byggbranschen fortfarande präglas av marginalpress och hård konkurrens har SEHED lyckats behålla fokus på kvalitet och långsiktig utveckling.

Bolaget har ännu inte helt återhämtat volymtappet från pandemin och lågkonjunkturen, men expansionen har gett nya möjligheter och inneburit en ökad kapitalbindning i pågående projekt. Det senaste förvärvet av NOKON Produktion som delägare markerar ett tydligt steg mot framtidens hållbara byggande. Genom att integrera Nokons hybridsystem, där lättreglar i stål kombineras med högpresterande betong, kan byggprocesser bli både snabbare och ha betydligt lägre klimatpåverkan jämfört med traditionella metoder.

Denna investering är avgörande för att kombinera SEHED:s byggkompetens med innovativ teknik, vilket ger en stark plattform för att möta kundkrav på effektivitet och hållbarhet. Nokons lösning kan halvera CO2-avtrycket jämfört med konventionella betongsystem och närma sig nivåerna för trästommar - ett kriterium som blir allt viktigare när hållbarhetskraven ökar. Utmärkelsen Årets IPO 2025, där SEHED fick ett hedersomnämnande för kvalitet och transparens efter börsnoteringen, ses som ett kvitto på bolagets arbete och utvalda väg.

Det stärker synligheten och investerarförtroendet, även om det i slutändan är de långsiktiga satsningarna och förmågan att leverera i vardagen som avgör. Samtidigt är det en tuff tid för hela branschen; kriget i Iran har enligt bedömning ökat risken för stigande produktionskostnader, och det är oklart i vilken utsträckning dessa kan kompenseras med ökade intäkter. Med en decentraliserad organisation, starkt hantverkskunnande och strategiska investeringar står bolaget väl rustat för att navigera i den osäkra omvärlden





