Sen kvittering sänkte Real Madrid – titeldrömmen hotad

Real Madrid tappade viktiga poäng mot Real Betis efter en sen kvittering, vilket komplicerar deras jakt på La Liga-titeln. Matchen slutade 1–1 trots Vinicius Juniors ledningsmål.

Real Madrid s jakt på La Liga -titeln fick ett allvarligt slag under fredagskvällen när man tvingades dela på poängen mot Real Betis efter en sen kvittering.

Matchen, som var av yttersta vikt för Real Madrid för att hålla liv i sina titelambitioner, slutade 1–1 efter att Bellerin nickat in kvitteringen i den absoluta slutminuten. Detta resultat lämnar Real Madrid i en prekär situation, åtta poäng efter ledande Barcelona med en match mer spelad. Matchen började intensivt och Real Madrid visade tidigt sin intention att ta kontroll. Vinicius Junior blev den som bröt dödläget i andra halvlek efter en snabb reaktion på en retur.

Målet gav Real Madrid ett välbehövligt momentum, men Real Betis var inte redo att ge upp. De skapade flera farliga lägen under andra halvlek, men den ukrainske målvakten Andriy Lunin stod pall och räddade sitt lag vid ett flertal tillfällen. Trots Lunins imponerande insats kunde han inte förhindra Bellerins sena kvittering, vilket lämnade Real Madrid med en bitter smak i munnen. Efter målet var det tydligt att Real Madrid kände sig frustrerade över att inte ha kunnat säkra segern.

Arbeloa, en före detta spelare i Real Madrid, uttryckte sin besvikelse efter matchen och hävdade att laget borde ha fått en frispark precis innan Betis kvitteringsmål. Han menade att Mendy hade blivit neddragen i en situation som borde ha lett till en fördelaktig situation för Real Madrid. Denna situation bidrog till känslan av orättvisa som många i laget upplevde. Detta poängtapp är ett tungt slag för Real Madrids titelambitioner.

Inför matchen låg man redan nio poäng efter Barcelona, och nu har gapet ökat till åtta poäng med en match mer spelad. Med endast 18 poäng kvar att spela om blir det en enorm utmaning för Real Madrid att komma ikapp. Bellerin, som blev matchhjälte för Real Betis, var nöjd med resultatet. Han betonade att Real Betis hade kämpat hårt och att deras målvakt hade varit avgörande för att säkra poängen.

Han erkände också att Real Madrid hade skapat många målchanser, men att deras målvakt hade varit i briljant form. Situationen för Real Madrid är nu kritisk. De måste vinna nästan alla sina återstående matcher och samtidigt hoppas att Barcelona tappar poäng för att ha en chans att vinna ligan. Det är en tuff uppgift, men Real Madrid är ett lag med stor kämpaglöd och de kommer att göra allt de kan för att vända situationen.

Denna match visar tydligt att La Liga är en otroligt jämn liga där ingenting är givet och där varje poäng är värdefull. Real Madrids säsong är långt ifrån över, men de har nu ställts inför en enorm utmaning





