Senaste nytt: Bilbrand i Linköping, Israels säkerhetszon, värmebölja i Spanien och fler händelser

Här är en sammanfattning av dagens viktigaste nyheter: en bil fattade eld efter en olycka i Linköping, Israel publicerar ny säkerhetszon i Libanon, en brand i ett gatukök i Göteborg, två svenska medborgare utlämnade från Förenade Arabemiraten, Irans högste ledare kommenterar fredsavtalet med USA, sommarens första värmebölja väntas i Spanien samt flera trafikolyckor.

En bil fattade eld efter en allvarlig olycka på en länsväg strax utanför Sturefors i Linköping. Enligt polisen körde bilen av vägen och kraschade in i ett träd, varefter den började brinna.

Elden spred sig även till området runt fordonet. Räddningstjänsten arbetade med släckning och det är ännu oklart om någon person skadades i incidenten. Händelsen är en av flera som präglar det senaste nyhetsflödet. I Mellanöstern har den israeliska militären publicerat en ny karta som visar en så kallad säkerhetszon som sträcker sig cirka en mil in på libanesisk mark.

En militär talesperson uppger att Israel kommer att fortsätta undanröja hot mot sina soldater och civila, även om dessa hot identifieras bortom zonens gräns. Den nya gränsdragningen sträcker sig något längre in i Libanon än tidigare varianter, enligt den libanesiska tidningen L'Orient Le Jour. Samtidigt rapporteras striderna i området ha trappats ned, men dödliga sammanstötningar och anfall förekommer fortfarande. I Sverige har ett gatukök vid Linnéplatsen i Göteborg brunnit.

Enligt räddningstjänsten var det en fullt utvecklad brand, men man arbetade med utvändig släckning och branden spred sig inte. Två bilar frontalkrockade på länsväg 1936 i Hässleholm, där polisen är på väg till platsen för att undersöka om någon skadats. I Södertälje fördes en pojke i 12-årsåldern till sjukhus efter att ha kolliderat med en bil medan han färdades på elsparkcykel. Bilen ska enligt polisen inte ha kört särskilt fort och pojken kunde stå och gå efter kollisionen.

Det är oklart om polisen upprättar någon anmälan. I Svedala har en motorcykel kört omkull på en mindre landsväg, och en man i 35-årsåldern har förts till sjukhus med ambulans. Skadeläget är okänt, men det finns ingen misstanke om brott. Två svenska medborgare som varit efterlysta av Interpol har förts till svenskt häkte från Förenade Arabemiraten.

Den ene mannen i 45-årsåldern misstänks för grovt bokföringsbrott, grov urkundsförfalskning och grova skattebrott mellan 2017 och 2022. Han greps i Dubai 2023. Den andre mannen i 38-årsåldern har haft en ledande position i ett kriminellt nätverk och misstänks för grov narkotikasmuggling mellan 2020 och 2021. Han greps våren 2025.

Polismästare Anders Wiberg, chef för internationella enheten på Noa, tackar rättsväsendet i Förenade Arabemiraten för samarbetet och poängterar att det är avgörande för att nå framgång i denna typ av ärenden. Irans högste ledare, ayatolla Mojtaba Khamenei, har för första gången kommenterat fredsavtalet med USA. I ett uttalande i statlig iransk media, enligt BBC, kallade han den amerikanske presidenten Donald Trump för desperat.

Khamenei sade att ansvariga tjänstemän av omsorg och välvilja gjorde omfattande ansträngningar för att nå avtalet, och att den amerikanska presidenten i desperation använde alla möjliga påtryckningsmedel. Han uppgav att han egentligen inte ville gå med på avtalet men övertygades att tillåta överenskommelsen. I Spanien varnar den meteorologiska myndigheten AEMET för sommarens första värmebölja. På lördag väntas temperaturerna börja öka och fortsätta under söndag och in i nästa vecka.

Framför allt väntas Galicien och den kantabriska kusten i norra Spanien drabbas, med temperaturer som kan nå uppemot 44 grader. Den norska polisen har köpt in nya bilar från Volvo och Mercedes-Benz för 1,1 miljarder norska kronor. Volvo XC60 blir nya patrullbilar och Mercedes-Benz Vito blir transportfordon. Leveranserna sker mellan 2027 och 2033.

Slutligen har sjötrafiken till och från iranska hamnar släppts på i Hormuzsundet och amerikanska stridsfartyg har lyft sin blockad, enligt USA:s vicepresident J D Vance. Han försvarade uppgörelsen mellan Iran och USA och spelade ner kritiken. Vance bekräftade att den amerikanska flottan lyft blockaden på olje- och handelsfartyg och underströk att ytterligare förhandlingar med Iran ska resultera i ett mer utförligt avtal om bestämmelserna i sundet





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