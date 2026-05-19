Senaten röstar för resolution som tvingar presidenten att dra tillbaka amerikanska styrkor från Irankriget

På tisdagen röstade den amerikanska senaten, med siffrorna 50–47, ja till att driva igenom en resolution som ska tvinga presidenten att dra tillbaka amerikanska styrkor från insatser i eller mot Iran , "om det inte uttryckligen har godkänts genom en krigsförklaring eller genom ett specifikt tillstånd att använda militär makt".

Det är ett genombrott för Demokraterna, som är i minoritet i senaten. Och det lyckades efter att fyra republikaner röstat för förslaget. För Cassidys del var det första gången han röstade för att stoppa Irankriget, rapporterar flera amerikanska medier. Vändningen kom efter att han i helgen förlorat ett delstatligt primärval inför nästa mandatperiod i senaten – efter att ha röstat för att fälla presidenten i den riksrätt som hölls efter stormningen av Kapitolium.

Samtidigt som fyra republikaner stöttade resolutionen röstade Demokraternas John Fetterman, från Pennsylvania, som ensam demokrat emot förslaget, medan tre republikaner avstod helt från att rösta. Resolutionen går ut på att presidenten ska dra tillbaka amerikanska styrkor från insatser i eller mot Iran, "om det inte uttryckligen har godkänts genom en krigsförklaring eller genom ett specifikt tillstånd att använda militär makt".

Senatens ja är dock bara ett första steg i processen, och röstas förslaget igenom i båda kamrarna väntas president Donald Trump lägga in sitt veto, enligt CBS. Men Demokraterna ser det ändå som ett genombrott med stor betydelse – och hoppas att det kan förändra Trumps syn på kriget





