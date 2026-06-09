Serie av händelser: Misshandel, trafikolycka, varsel om världens kärnvapenutgifter och stora dopingslagning

En 25-årig man misshandlades i Norrköping, två anhålls för mordförsök. Samtidig krockade två bilar på E18, Rusta rapporterade vinstlyft, en villa brann i Hällefors, och en stor drogsending påväg mot Europa beslagtogs. Kinas president Xi besöker Nordkorea och en rapport visar ökade kärnvapenutgifter.

På måndagskvällen utspelades en allvarlig misshandel i Hageby, Norrköping där en 25-årig man attackerades med ett vasst föremål efter att ha konfronterat två okända personer på sin fastighet.

Offret skadades i ansiktet och kunde inte-self om ambulansbehov, men polisen startade en omfattande utredning klassad som grov misshandel. På platsen kunde en patrullsnabb gripelse genomföras där en 25-årig man och en 20-årig kvinna anhålls för försök till mord. Under natten fortsatte polisarbete med spårsäkring och dörrknackning i området. Samtidig rapporterades en trafikolycka på E18 utanför Vallentuna där två bilar krockade, en varit stillastående.

En person fördes till sjukhus och trafiken påverkades starkt med kvarvarande körafält. Inom näringslivet presenterade varuhuskedjan Rusta ett starkt kvartal med ökad försäljning och högre vinst, vilket ledde till ett förslag om ökad utdelning.

Ytterligare händelser inkluderade en villabrand i Hällefors med svart rök, ett inbrott i Väsby där en man med kofot gripen, och en stor drogslagring påväg från Bolivia med mer än 100 ton kokain och ketamin beslagtagen av chilenska myndigheter, med ett värde av nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. I utrikespolitik besöker Kinas president Xi Jinping Nordkorea och träffar Kim Jong-Un där de enas om att utöka samarbetet inom flera områden.

Slutligen, en ny rapport från ICAN visar att utgifterna för kärnvapen globalt ökade med 19 procent under 2025, med de nio kärnvapenländerna spenderande motsvarande 40 000 kronor per sekund, trots att antalet kärnvapen totalt minskar men antalet utplacerade ökar för första gången på en generation





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Misshandel Mordförsök Trafikolycka Rusta Vinst Villabrand Inbrott Drogbeslag Kärnvapenutgifter Xi Jinping Kim Jong-Un Norgekorea

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Misshandel och olika brott under Brännbollsyran i UmeåPolisen utreder flere fall av misshandel och andra brott under Brännbollsyran i Umeå, där de flesta händelserna ägde rum i folkhavet framför scen. Åtta personer omhändertogs och en avlägsnades från festivalområdet.

Read more »

Kvinnan anträffades efter misshandel i Djursholm: Polis sökte efter gärningsmannenPå söndagsmorgonen larmades polisen om en misshandel i Djursholm där en kvinn genom förbrukningsskydd också låsts ute. efter sökning kunde polisen finna kvinnan. Händelsen appart i Danderyds kommun under natten.

Read more »

Misshandel och våldtäkt misstänkt i DjursholmEn ung kvinna ska ha utsatts för misshandel och våldtäkt av sin pojkvän i Djursholm i Danderyds kommun under natten mot söndagen.

Read more »

Man dömd för misshandel och olaga hot i Hallstavik efter våldsamt grälPolisen bröt in i ett hushåll i Hallstavik efter att en 55‑årt man och hans sambo anklagade varandra för misshandel. Kvinnan blev allvarligt skadad och opererad för en hjärnblödning. Mannen greps med hundpatrull och dömdes till åtta månaders fängelse samt skadestånd för misshandel i två fall och olaga hot, trots tvivel om orsakssamband mellan våldet och skadorna.

Read more »