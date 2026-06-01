Sex huvudmän förkastar Socialdemokraternas kritik av friskolor

Sex fristående huvudmän inom utbildning驳斥ar Anders Ygeman och Socialdemokraternas påståenden om friskolor, och hävdar att partiet använder felaktig retorik och missvisande siffror. De betonar friskolornas höga resultat och förtroende, samt att föräldrar aktivt väljer dessa skolor för att de gör det bättre.

Det är en retorik som rimmar illa med verkligheten, där friskolor presterar höga kunskapsresultat och år efter år vinner människors förtroende, skriver sex fristående huvudmän inom utbildning.

De驳斥ar påståendena om att friskolor woulda välja elever genom fuskköer, och pekar på att regler för antagning finns. De anser att Socialdemokraterna använder missvisande siffror från en rapport som inte redovisar skolornas vinster, utan ekonomiska överskott som inkluderar andra verksamheter, så verksamhet i andra länder som inte finansieras med svensk skolpeng. De hävdar att friskolor inte är överkompenserade, utan att elever som väljer friskolor får lägre skolpeng än elever i kommunala skolor.

De påstår att partiet S bör föra en mer saklig debatt och fundera på varför så många familjer aktivt väljer friskolor. Texten är en debattartikel från sex fristående huvudmän som försvarar friskolorna





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Friskolor Anders Ygeman Socialdemokraterna Skolval Skolpeng Antagning Fuskköer Vinster Ekonomi Skolprestationer Familjer Fristående Skolor

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Därför skilde sig Dominika Peczynski och Anders Borg: ”Skulle inte hänt annars”Deras ”swishskilsmässa” väckte stor uppmärksamhet, men relationen mellan Dominika Peczynski och Anders Borg tog inte slut. Nu har Dominika funnit sig tillrätta i särbolivet, i en lyxig femma i Vasastan. Hon har också förstått varför hon initierade skilsmässan. – Jag tror inte att det skulle hänt annars, säger hon.

Read more »

Recension: Nej, Putin drivs inte bara av pengar och sexDe prisbelönta ryska journalisternas bok ”Tsaren i egen hög person” håller inte.

Read more »

”Har inte hört den på sex år och höll på att bryta ihop”Guillermo Molins om känslorna och att hoppa in som huvudtränare.

Read more »

DEBATT: Så kan Norrtälje bli en bättre kommun för barnfamiljerLISTA: Sex förslag från Liberalerna.

Read more »