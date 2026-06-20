Sex människor dödats i ryska attacker mot Zaporizjzja och Charkiv

Ryssland har attackerat Zaporizjzja och Charkiv i Ukraina, vilket har resulterat i sex dödsoffer och flera skadade. Kärnkraftverket i Zaporizjzja är utan strömförsörjning utifrån och Ukrainas president kräver att Belarus tar bort rysk utrustning som använts vid attacker mot Ukraina.

Sex människor har dödats och flera skadats i ryska attacker mot Zaporizjzja och Charkiv i Ukraina på lördagen. Minst fem människor har dödats och tio skadats i en rysk attack mot staden Zaporizjzja i södra Ukraina , enligt områdets guvernör Ivan Fedorov.

Ryssland avfyrade nio glidbomber som slog ned i bostadsområden angränsande staden, enligt guvernören som varnat för fler luftangrepp mot området under kvällen. Ukrainas näst största stad Charkiv attackerades tidigare under lördagen. Minst en person dödades och nio skadades i luftangreppen där, enligt lokala myndigheter, rapporterar AP. Kärnkraftverket i ukrainska Zaporizjzja är utan strömförsörjning utifrån på lördagen.

FN:s atomenergiorgan IAEA skriver på X att det är tjugonde gången som Europas största kärnkraftverk förlorat strömmen sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion. Reparationer av anläggningens primära elkabel Dniprovska på 750 kilovolt påbörjades på fredagen och uppskattas ta några dagar. Tidigare i veckan kunde man återansluta reservkraftledningen Ferosplavna 1 på 330 kilovolt.

'Trophy Lab' heter plattformen som nu presenterats och där vem som helst ska kunna ta del av detaljerad information om ryska vapen som Ukraina kommit över under krigets gång, enligt försvarsministern Mychajlo Fedorov på Telegram. 'Varje missil, drönare och fordon som beslagtagits på slagfältet är nu en källa till kunskap för den fria världen', skriver han. Proukrainska partisangruppen Atesj har slagit till mot en elstation i Taganrog vid norra Azovsjön.

Platsen ger ström åt bland andra Atlant-Aero som tillverkar drönare av olika slag, vilket nu omöjliggjorts tillfälligt, skriver gruppen på Telegram. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kräver att Belarus inom en vecka tar bort rysk utrustning som använts vid attacker mot Ukraina, exempelvis radiostationer som enligt honom hjälpt Ryssland att styra attacker mot civila. Annars hotar han med att vidta åtgärder, enligt Reuters. Tre personer har dödats i Kramatorsk, i östra Donetsk-regionen, av ryska styrkor, uppger Reuters på fredagen.

Vadym Filasjkin, guvernör i Donetsk-regionen, skrev på Telegram att ytterligare sex personer skadats i två attacker mot staden. Anfallen ska ha skett nära ett höghus och en parkeringsplats. Ukrainas militär har slagit till mot järnvägsbroar på det ryskockuperade Krim, meddelade Ukrainas generalstab på fredagen, enligt Reuters. Ukraina har på senare tid intensifierat sina attacker i ryskockuperade områden i söder och på Krim för att försvåra Moskvas logistik.

I uttalandet på Telegram uppgav staben att byborna där används av ryska styrkor för militära transporter och förnödenheter. Sänkningen följer på en nedgång under första kvartalet i år när den icke-militära sektorn tyngs av höga lånekostnader och arbetskraftsbrist. Den ryska centralbanken kallar nedgången för tillfällig och skriver i ett uttalande att den ekonomiska tillväxten nu har återkommit och fortsätter i måttlig takt. Analytiker hade räknat med en sänkning till 14 procent för att dämpa företagens lånekostnader.

Underskottet fortsätter att skena till nästan 80 miljarder dollar för årets första fem månader, till följd av kriget i Ukraina. En person har dödats i ryska drönaranfall mot två civila fartyg i Svarta havet. Flera har skadats, enligt ukrainska uppgifter.

'Till följd av den ryska drönarattacken mot civila fartyg i Svarta havet dödades en besättningsmedlem på ett Panamaflaggat fartyg och två andra sjömän skadades, varav en allvarligt', skriver Ukrainas vice premiärminister Oleksij Kuleba på Telegram. Han uppger att även ett fartyg som är flaggat i Saint Kitts och Nevis träffats, och att tre av dess besättningsmedlemmar skadats.

'Detta är ytterligare ett bevis på att Ryssland för ett krig mot sjöfartsfriheten, internationell handel och global livsmedelssäkerhet', skriver Kuleba. Ukraina har i två omgångar på en vecka attackerat i Moskva, däribland ett oljeraffinaderi i sydöstra storstadsområde





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