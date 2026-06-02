Sexbrott mot pojkar, Trump-fond pausas och andra nyheter

Den här nyhetsöversikten behandlar flera aktuella händelser: en man åtalas för omfattande sexbrott mot tolv pojkar, USA stoppar tillfälligt en fond knuten till Trump, fyra tonårspojkar gripna after ett bostadsinbrott i Göteborg, död och skada i ryska attacker mot Ukraina, en kraftig jordbävning utanför södra Italien, Trumps förväntningar på ett Iranavtal samt en pågående skjutning i Kanada. Dessutom rapporteras om tekniska problem hos SVT Nyheter.

En man i 30-årsåldern misstänks ha lockat barn med nikotin och pengar och sedan förgripit sig på dem. Han åtalas nu för sexualbrott mot tolv pojkar, rapporterar SVT Jönköping.

Enligt åtalet ska han bland annat ha utsatt en pojke i 15-årsåldern för minst sju våldtäkter under sommaren 2025. Mannen misstänks ha använt sig av sociala medier för att få brottsoffren att filma när de utför sexuella handlingar på sig själva, filmer som den misstänkte sparat och i vissa fall delat med andra. I mannens digitala enheter fann polisen bland annat 1 200 filmer innehållande övergreppsmaterial, varav 700 bedöms som särskilt hänsynslösa.

Den åtalade har erkänt sig skyldig till innehav av barnpornografi, men nekar till anklagelserna om våldtäkt och andra övergrepp. USA:s justitiedepartement uppger att det tillfälligt stoppar införandet av en fond på närmare 1,8 miljarder dollar som skulle gå till allierade till Trump. Departementet följer därför ett domstolsbeslut om att stoppa fonden.

Pengarna i fonden var tänkta att gå till allierade till USA:s president Donald Trump som bland annat anser sig ha utsatts för felaktiga utredningar och åtal under Joe Bidens styre. Upplägget har kritiserats hårt av demokrater och även vissa republikaner. Enligt källuppgifter till flera amerikanska medier överväger Trumpstyret att inte gå vidare med fonden. Fyra maskerade personer misstänks ha trängt sig i en bostad i Västra Frölunda på måndagskvällen där de rånade och misshandlade ett par.

Slag och någon form av hot ska ha utdelats, säger Morten Gunneng vid polisen till Göteborgs-Posten. De misstänkta gärningsmännen greps i närheten. Samtliga fyra är pojkar i övre tonåren. Explosioner hörs i flera delar av Ukraina under natten mot tisdagen.

Minst fem personer uppges ha dödats och många därtill skadats bara timmar efter det att attackerna startat. I huvudstaden Kiev har en person dödats och ytterligare 29, varav två barn, skadats efter att ballistiska robotar avfyrats mot staden, enligt Timur Tkatjenko, chef för stadens militärledning. Dessutom uppges ett lägenhetshus med nio våningar ha träffats och enligt preliminära uppgifter befaras människor vara fast under rasmassorna.

Därutöver har fyra personer dödats och ytterligare 16 skadats i Dnipropetrovsk, där ett flertal byggnader träffats i attackerna, enligt guvernören Oleksandr Hanzja. Tio personer, däribland ett elvaårigt barn, uppges också ha skadats när ballistiska robotar och drönare slagit ned i Charkiv, skriver borgmästaren Ihor Terechov. En kraftig jordbävning inträffade utanför Italiens kust strax efter midnatt natten mot tisdag, skriver Mirror. Magnituden var 6,2 på jordbävningen 41 kilometer från Cosenza.

Inga skador har rapporterats hittills. Donald Trump tror att ett avtal med Iran om att förlänga vapenvilan och åter öppna Hormuzsundet kan nås redan nästa vecka. Det ser bra ut, det ser bra ut. Det var ett litet problem idag, men jag löste det väldigt snabbt, som du säkert märkte, säger Trump till ABC News.

Presidenten syftar på uppgifterna om att Iran avbryter alla samtal med USA efter Israels attacker mot Libanon. Enligt Trump kontaktade han både den israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu och libanesiska shiamilisen Hizbollah. Jag sa att de inte fick skjuta, och båda slutade skjuta på varandra, säger han till ABC News. Just nu pågår en skjutning i den kanadensiska staden Saskatchewan, rapporterar CBC Canada.

Vid halv tre, lokal tid, larmades polisen om en aktiv skytt vid en klinik i den lilla byn Pelican Narrows. Enligt polisens första uppgifter var mannen klädd i svart och täckt för ansiktet. Boende i området uppmanas nu att stanna inomhus och låsa sina dörrar. Det finns än så länge inga uppgifter om skadade.

SVT Nyheter drabbades under måndagskvällen av tekniska problem som påverkade både sajten och appen





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sexbrott Barnpornografi Trump Fond Kidnappning Rov Ukraina Attack Jordbävning Italien Iran Avtal Skjutning Kanada SVT

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Källor: Trump skärper kraven på Iran – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Trump tar över USA-jubileum: ”Jag drar mer folk än Elvis”Efter avhoppet av kända artister från det planerade 250-årsfirandet i USA tar Donald Trump över arrangemanget, och gör sig själv till huvudnumret.

Read more »

Man åtalad för flera sexbrott mot barn - använde nikotin och pengar som lockbeteEn trettioårig man från Höglandet åtalas för mushärva sexbrott mot barn. En femtonårig pojke utsattes för våldtäkt och ett tiotal andra pojkar övergrepp via sociala medier. Åklagaren påstår att mannen utnyttjade sin auktoritet och gav ersättning i form av kontanter och nikotin. Över 1200 filmer, inklusive 700 med särskilt hänsynslöst material, beslagtogs. Mannen erkänner barnpornografi men förnekar våldtäkt och utnyttjande.

Read more »

Uppgift: Iran avbryter alla samtal med USA – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »