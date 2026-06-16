Sexualitet, samtycke och relationer - ett ansvar som måste delas

Det är dags att vi påminns om vad sexualitet, samtycke och relationer egentligen handlar om. Det handlar om främjande och förebyggande värdegrundsarbete, om hur man vet vad man vill, var gränser går och hur vi är mot varandra.

Det är dags att vi påminns om vad sexualitet, samtycke och relationer egentligen handlar om. Det handlar inte bara om reproduktion, könssjukdomar och juridik. Det handlar om främjande och förebyggande värdegrundsarbete, om hur man vet vad man vill, var gränser går och hur vi är mot varandra.

Om att förebygga sexuellt våld och reagera mot homofobi och hedersnormer. Det är snack som behöver tas om och om igen, både på lektionstid och på rasten. Och det är ett ansvar som behöver delas av betydligt fler vuxna i skolan än bara lärare i biologi och samhällskunskap. Det är riskabelt att stryka sexualitet, samtycke och relationer ur läroplanens inledande delar och från rektors uttalade ansvar.

Det är positivt att Skolverket tar fram stödmaterial för undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer, men ett stödmaterial är inte bindande och kan inte kompensera när dess innehåll i kursplaner bantas ner och ansvar stryks. Vi hoppas att en framtida regering gör allt i sin makt för att minimera skadan som sker när sexualitet, samtycke och relationer stryks från läroplanens inledande delar. Vår dörr står öppen för den utbildningsminister som vill veta hur sexualundervisningen kan förstärkas.

Vi måste fortsätta att prata om sexualitet, samtycke och relationer, och vi måste fortsätta att arbeta för att alla elever får en bra utbildning i dessa ämnen





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Sexualitet Samtycke Relationer Utbildning Läroplan

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