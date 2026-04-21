SGU varnar för vattenbrist samtidigt som viktiga utvisningssamtal inleds

Låga grundvattennivåer hotar Skåne och flera andra regioner. Samtidigt inleder regeringen tekniska samtal med talibanerna om utvisningar, medan polis och rättsväsende hanterar allvarliga våldsbrott och försvinnanden.

Sveriges geologiska undersökning, SGU , har gått ut med en varning gällande risken för låga grundvattennivåer i Skåne. Denna bedömning grundar sig främst på årets bristfälliga nederbördsmängder som skapat en oroande situation. Calle Hjerne, hydrogeolog vid SGU , förklarar att detta meddelande är en del av en bredare bevakning och att man förväntar sig att liknande varningar kommer att utfärdas för regioner som Gotland, Blekinge, Öland och Småland framöver.

Konsekvenserna av låga grundvattennivåer kan bli omfattande för privatpersoner och lokalsamhällen, däribland minskat eller helt uteblivet vatteninflöde i brunnar samt en försämrad vattenkvalitet. Utöver de mänskliga behoven påverkas även växtligheten negativt. Det råder dock stora lokala variationer och situationen kräver kontinuerlig uppföljning för att fastställa de exakta riskbilderna i respektive område. I en helt annan fråga meddelar migrationsminister Johan Forssell att Sverige tillsammans med EU-kommissionen inleder tekniska samtal med talibanerna rörande utvisningar till Afghanistan. Fokus ligger på att verkställa utvisningar av individer som dömts för brott, en grupp som i dagsläget blir kvar i Sverige trots att de har domslut mot sig. Ministern betonar att dessa samtal hålls på tjänstemannanivå och inte innebär ett politiskt erkännande av talibanregimen. Det är en ren praktisk åtgärd för att lösa ett låst läge där avsaknaden av ett fungerande mottagande i hemlandet omöjliggör verkställighet av domar. Samtidigt rapporteras en händelse i Botkyrka där en man i 45-årsåldern utsatts för ett brutalt våldsdåd. Flera förövare har misshandlat mannen med ett tillhygge, vilket resulterat i livshotande skador och en polisutredning rubricerad som försök till mord. Polisen arbetar intensivt i området för att finna gärningsmännen. Samtidigt fortsätter rättsväsendet sitt arbete i uppmärksammade brottmål, däribland styckmordet i Rönninge där åklagaren nu begärt förlängd åtalstid för den misstänkta Vilma Andersson. Utredningen väntar på viktiga svar från tekniska undersökningar och obduktionsrapporter, och det bedöms dröja till efter sommaren innan förundersökningen är avslutad. På andra platser i landet råder vardagliga utmaningar, såsom i Akalla där en omfattande vattenläcka drabbat ett skolområde och ett flertal hushåll. Reparationsarbetet beräknas kunna ta upp till tio timmar, vilket innebär att boende och verksamheter får klara sig utan vatten under en längre period. I Borlänge pågår samtidigt en sökinsats efter en försvunnen tonårspojke, där polisen efterlyser allmänhetens hjälp. Sammantaget präglas nyhetsbilden av en kombination av miljömässiga utmaningar, komplexa migrationsfrågor och en pågående kriminalitet som kräver stora resurser från myndigheter över hela landet





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Grundvatten Utvisningar Kriminalitet SGU Migrationspolitik

United States Latest News, United States Headlines

