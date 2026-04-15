Shekarabi: Samarbete mellan S och M vore bra för Sverige – och AI kräver politiska svar

Ardalan Shekarabi lyfter fram fördelarna med samarbete över blockgränserna och varnar för AI:s effekter på arbetsmarknaden.

Ardalan Shekarabi , socialdemokratisk profil, utvecklar i en intervju med Dagens ETC sina tankar om svensk politik och arbetsmarknad. Han kritiserar Tidöpartiernas arbetsmarknadspolitik och lyfter fram behovet av långsiktiga överenskommelser, även med Moderaterna , för Sveriges bästa. Shekarabi menar att Tidöpartiernas fokus ligger fel, och pekar på nedskärningar i Arbetsförmedlingen och minskat stöd för subventionerade anställningar. Han anser att Sverigedemokraternas inflytande styr regeringens prioriteringar.

Samtidigt ser Shekarabi stora utmaningar på arbetsmarknaden framöver, drivna av artificiell intelligens (AI). Han förutspår en omställning där akademiker kan komma att drabbas av arbetslöshet, och betonar behovet av ökad utbildning och ekonomisk trygghet för att möta dessa förändringar. Han understryker vikten av en stark a-kassa och investeringar i omställningsåtgärder för att skydda arbetstagare.

Shekarabi återkommer till frågan om ett eventuellt samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Han förklarar att han ser fördelar med bredare överenskommelser för att skapa långsiktighet i politiken, och menar att det skulle gynna Sverige. Han avvisar kritiken om att detta skulle innebära att ideologiska konflikter skulle försvinna, och betonar att dessa är en vital del av demokratin. Shekarabi kritiserar Moderaterna för att välja en mer konfrontativ linje, och hänvisar till energipolitiska samtal som avbrutits. Han tror att svenska folket önskar breda överenskommelser. Han poängterar att trots meningsskiljaktigheter i vissa frågor, såsom välfärdsfrågor, finns det områden där samarbete är möjligt. Shekarabi tror att ett samarbete, om det ledde till långsiktiga lösningar, skulle uppskattas av både partiets medlemmar och medborgare. Han ser dagens tendens att försämra den svenska kompromisskulturen som något negativt och betonar att Sverige inte är USA





