SHL: Mark Friedman bötfälls för Embellishment, Milosevic får straff

Disciplinnämnden har tagit beslut efter de senaste SHL-matcherna. Mark Friedman får böter för embellishment. Stefan Milosevic fälls för crosschecking. Theodor Lennström utreds.

Disciplinnämnden har fattat beslut gällande flera incidenter från de senaste SHL -matcherna, vilket resulterat i böter och utredningar. Mark Friedman , spelare i Rögle, har tilldömts böter för embellishment, alltså förstärkning av en situation. Händelsen inträffade i gårdagens match mellan Rögle och Leksand, där Friedman fick en klubba upp mot ansiktet och ansågs ha överdrivit situationen för att påverka domarnas beslut.

Anmälan från matchen beskriver hur Lang lyfte klubban mot Friedmans ansikte, vilket Friedman reagerade på genom att förstärka situationen i syfte att säkerställa en utvisning. Denna typ av beteende, att försöka påverka domarnas beslut genom överdrivna reaktioner, anses vara ett brott mot reglerna och straffas därför med böter. Detta är en åtgärd som SHL vidtar för att upprätthålla spelets integritet och förhindra orättvisa fördelar.\Samtidigt har Stefan Milosevic från Leksand fällts av disciplinnämnden för crosschecking under lördagens match mellan Rögle och Leksand. Crosschecking, att tackla en motståndare med klubban i händerna, anses vara ett farligt spel som kan orsaka allvarliga skador. Utöver dessa två fall har även Theodor Lennström från Linköping anmälts till disciplinnämnden för crosschecking, vilket indikerar en stökig helg i SHL med flera omdiskuterade situationer. Disciplinnämnden kommer att utreda Lennströms agerande för att avgöra om en eventuell avstängning är aktuell. I de aktuella fallen visar SHL:s disciplinnämnd att de tar säkerheten och reglerna på allvar, vilket sänder en tydlig signal till spelarna om att vårdslöst spel och försök att manipulera matchresultatet inte tolereras. SHL strävar efter att erbjuda en rättvis och säker spelmiljö för alla inblandade. Det är viktigt att notera att disciplinnämndens beslut grundas på noggranna utredningar av matchhändelserna, där man granskar både tv-bilder och eventuella anmälningar från lag och spelare. Besluten fattas efter en bedömning av bevisen och med hänsyn till gällande regler.\På tisdag är chatten och SHL tillbaka med en match, Djurgården mot Frölunda. I andra matcher under omgången, visade Brynäs god kämpaanda genom att vinna sin första match på hemmaplan efter straffar. Även Örebro stod för en stark comeback, vilket resulterade i att de säkrade en poäng. Effektiviteten i powerplay spel visade sig vara en viktig faktor i matchen, vilket bidrog till lagets resultat. SHL fortsätter att erbjuda spänning och underhållning för fansen, samtidigt som man strävar efter att upprätthålla en hög standard för spelets kvalitet och säkerhet. SVT:s nyheter förbinder sig att vara sakliga och opartiska i sin rapportering av händelserna inom SHL. De strävar efter att publicera information som är sann och relevant, och under akuta nyhetslägen är de öppna med vad de vet och inte vet, för att säkerställa transparens och tillförlitlighet i sin rapportering





Linköping i kris efter svag SHL-startLinköpings huvudtränare Mikael Håkanson och spelarna kommenterar den tuffa starten på SHL-säsongen efter en ny förlust. Hård kritik och turbulens präglar laget.

Djurgården åkte på en tung förlust mot Växjö – Hävelid fick en tuff SHL-debutDjurgården förlorade mot Växjö med 4–0, vilket innebar lagets första förlust i SHL för säsongen. Dennis Rasmussen och Brogan Rafferty låg bakom Växjös tidiga mål, vilket satte tonen för matchen. Felix Robert och Dennis Rasmussen utökade sedan ledningen i den andra perioden. Hugo Hävelid fick en tuff SHL-debut då han ersatte Magnus Hellberg i målet. Både spelare och tränare uttryckte besvikelse, men också en optimism om lagets framtid.

Första förlusten för Djurgården i SHL-hockeynFörra säsongens SM-guldvinnare Luleå förlorade stort mot Frölunda, samtidigt som Djurgården åkte på sin första förlust sedan…

SHL:s vd startade med tomma läktare – nu är det publiksuccéJenny Silfverstrand tillträdde som ny vd för SHL under pandemin. Stor ekonomisk osäkerhet rådde. 2025 är ishockey-läget ett annat men hot finns – som IPTV.

Tre SHL-spelare anmäls till disciplinnämndenDet gick hett till i lördagens SHL-omgång. Nu anmäls tre spelare till disciplinnämnden.

SHL-omgången: Flera spelare anmälda till disciplinnämndenLördagens SHL-omgång präglades av heta diskussioner och flera omdiskuterade situationer. Theodor Lennström (Linköping), Stefan Milosevic (Leksand) och Mark Friedman (Rögle) är anmälda till disciplinnämnden. Brynäs tog sin första hemmaseger och Örebro gjorde en stark comeback.

