SHL-Profeten: Tävla gratis och tippa slutspelet – 19-årig talang stoppas från spel

En 19-årig ishockeyspelare stoppas från att spela i Sverige efter att ha brutit sitt avtal med Färjestad för att spela collegehockey i USA. Svenska Ishockeyförbundet har stängt av honom, och framtiden för hans medverkan i JVM är oviss.

Gå in i SHL -Profetens spännande värld och testa dina kunskaper genom att tippa hela slutspelet – helt gratis! Samtidigt skakas hockeysverige av en oväntad situation kring den unge talangen Malte Vass . 19-åringen, som ursprungligen var uttagen i truppen, kommer inte till spel i den svenska elitserien. Orsaken är en avstängning utfärdad av Svenska Ishockey förbundet.

Vass fattade i somras ett beslut som fick konsekvenser: han lämnade Färjestads hockeygymnasium, trots att han hade ett år kvar på sitt kontrakt. Istället valde han att satsa på collegehockey i USA och spel för Boston University. Denna flytt innebar ett tydligt avtalsbrott och innebär därmed att 19-åringen inte längre får representera lag i en serie som är ansluten till Internationella Ishockeyförbundet (IIHF). Mike Helber, strategisk sportchef på Svenska Ishockeyförbundet, betonar vikten av att följa ingångna avtal. Han uttalar sig till Hockeysverige och säger att man hoppas att alla i Sverige är överens om att avtal ska respekteras. Helber menar att i de allra flesta fall är spelarna fullt medvetna om situationen. Han hävdar att de fall som kommit upp till förbundets kännedom sedan han tillträdde har involverat spelare som varit väl informerade av sina agenter om riskerna med att bryta ett giltigt avtal. Denna incident med Malte Vass belyser de komplexa avtalsförhållandena inom ungdomshockeyn och de internationella regelverken som styr spelarnas karriärval. Vass, som förra året deltog i U18-VM, befinner sig nu i en osäker situation gällande sin framtida medverkan i internationella turneringar. Det är i nuläget oklart om han kommer att vara uttagningsbar till JVM (Juniorvärldsmästerskapet) nästa år. Helber ger en indikation på att även detta är ett ärende som IIHF undersöker. Han nämner att IIHF tittar på frågan och att det diskuteras om det handlar om en avstängning på tre år eller någon annan tidsperiod. Slutgiltiga besked i denna fråga förväntas komma från IIHF. Denna situation kan få långtgående konsekvenser för Vass och hans möjligheter att representera Sverige på internationell nivå under de kommande åren. Det understryker ytterligare vikten av noggrann rådgivning och förståelse för avtalen innan beslut fattas gällande karriärvägval inom ishockeyn





