Siffrornas tyranni: Varför höga förtroendesiffror inte garanterar journalistisk kvalitet

En kritisk granskning av hur förtroendesiffror används som ett politiskt och retoriskt vapen i debatten om public service, samt varför dessa siffror saknar djupare bevisvärde för journalistisk kvalitet.

Debatt en om public service befinner sig i en brytningstid där fronterna mellan politiska krafter och mediehusen blivit allt skarpare. En av de mest centrala pelarna i försvaret av public service är de återkommande referenserna till höga förtroende siffror. Dessa siffror presenteras ofta som ett obestridligt kvitto på att verksamheten är oberoende, objektiv och att dess journalistiska kvalitet är oklanderlig.

Men vid en närmare granskning framstår denna retorik snarare som en förenkling av en betydligt mer komplex verklighet. Frågan vi bör ställa oss är vad dessa mätetal faktiskt representerar och om de verkligen ger den bild av kvalitet som förespråkarna hävdar. Det är lätt att förföras av statistik, men siffror kan aldrig ensamma definiera essensen i journalistiskt hantverk eller graden av opartiskhet. Kvantitativa metoder har sina begränsningar och det är av yttersta vikt att vi erkänner dem. En enkätundersökning kan visa att en viss andel av befolkningen har förtroende för en institution, men den kan inte analysera hur ett reportage formas, hur problemformuleringar sker eller hur vinklar väljs i det dolda. När en nyhetsproduktion inleds sker avgörande val redan i ingressen eller i de första formuleringarna. Det är här ramen för berättelsen sätts och perspektiv väljs, ofta utan att det är synligt för en genomsnittlig läsare eller tittare. Dessa språkliga och strukturella nyanser undgår kvantitativa mätningar helt och hållet. Att ett högt förtroende för public service existerar kan därför lika gärna vara ett symptom på en allmän misstro mot övriga medieaktörer snarare än ett betyg på det egna innehållets kvalitet. I en tid av fragmentiserade medielandskap blir public service en trygg hamn, men trygghet är inte synonymt med objektivitet eller högsta journalistiska kvalitet. När debatten ständigt återvänder till förtroendesiffror som ett slutgiltigt argument uppstår ett logiskt felslut. Man utgår från att tillit till en institution automatiskt garanterar att innehållet är korrekt balanserat och fritt från bias. Detta är en farlig förenkling som hindrar en nödvändig diskussion om hur journalistik faktiskt utförs. Om vi verkligen vill utvärdera mediehusens arbete krävs en djupare metodik än vad enkäter kan erbjuda. Vi behöver kvalitativa studier som nagelfar urvalsprocesser, struktur och de retoriska strategier som formar vår verklighetsuppfattning. Först när vi ser bortom de ytliga mätetalen kan vi föra ett samtal om journalistisk kvalitet som faktiskt har substans. Kritik mot public service bör inte avfärdas med hänvisning till opinionssiffror, utan bör bemötas med en transparent analys av hur redaktionella beslut fattas och hur verkligheten speglas. Endast genom en sådan kritisk granskning kan förtroendet baseras på något mer hållbart än blotta vanan att lita på en etablerad institution





