SilverDome Investment Partners lanserar fond med 10 % årlig avkastning - svenska experter med globala rötter återvänder hem

Robin Thörn och Jens Olsson, tidigare seniora befattningshavare på Abu Dhabis statliga investeringsfond ADIA, grundade 2020 SilverDome Investment Partners. Deras nya fond SilverDome One ger cirka tio procents genomsnittlig årlig avkastning och kombinerar global diversifiering med rigorös riskhantering. Historien belyser deras bakgrund, investeringsstrategi och framtidsutsikter.

SilverDome Investment Partners grundades av två svenska finansproffs som efter långa år på den globala marknaden bestämde sig för att återvända hem och starta en egen fond.

Robin Thörn och Jens Olsson har båda en bakgrund som seniora män inom Abu Dhabis statliga investeringsfond ADIA - en av världens största sovereign‑wealth‑funds med tillgångar på omkring en triljon dollar. Efter att ha arbetat som Senior Strategist respektive Head of Risk i ADIA:s strategiteam i städer som New York, London, Hong Kong och Abu Dhabi, såg de två männen en möjlighet att föra med sig den långsiktiga, ägar‑centrerade investeringsfilosofin hem till Sverige. 2020, mitt under pandemins första våg, lämnade de den internationella scenen för att tillsammans med Lars Rodert starta SilverDome One, en fond som kombinerar hög avkastning med en robust skyddsstrategi mot kraftiga nedgångar.

Fonden har sedan debut levererat en genomsnittlig årlig avkastning på omkring tio procent, vilket de menar är ett bevis på den välavvägda mixen av tillgångsslag och strategier. SilverDome One investerar globalt i aktier, obligationer, råvaror, valutor och alternativa tillgångar, samt använder en rad skräddarsydda analysmodeller för att identifiera potentiella vinster i både traditionella och mer nischade marknader.

Ett av deras tidiga triumph var att upptäcka en dold potential i silver samt i mindre analysera tillväxtsegment, vilket lade grunden för fondens senare framgångar. Grundarna betonar att fonden är mer än bara en produkt - den är en helhetslösning som anpassas efter varje investerares mål.

"Vi säljer inte bara en fond, vi erbjuder ett komplett investeringsprogram för dem som vill ha en strukturerad portfölj, och en attraktiv alternativprodukt för de som söker diversifiering," säger Robin Thörn, uppvuxen i Stjärnhov i Sörmland med en passion för hästuppfödning. Hans bakgrund som Senior Strategist på ADIA har gett honom en djup förståelse för makro‑ekonomiska trender, medan Jens Olsson, tidigare kustjägare och Head of Risk, har byggt upp sofistikerade riskhanteringsprocesser som skyddar mot stora förluster.

Under sina karriärer har de två männen stått i frontlinjen under finanskriser, börsrallyn, dotcom‑boomen samt den globala krisen efter 11 september. Dessa erfarenheter har format deras investeringsfilosofi: kombinationen av modiga taktikval och rigoröst risk‑kontroll.

"Vi vägrar att misslyckas - våra processer är byggda för att klara av de mest extrema scenarier," förklarar Thörn. Tillsammans med ett advisory board i världsklass fortsätter de att finslipa sina modeller och lära av kollegor och investerare över hela världen. SilverDome One har idag både institutionella och privata investerare med egna likvida tillgångar placerade i fonden. Trots den turbulenta marknaden har fonden hållit sin avkastningsprofil, vilket ger investerarna trygghet och möjlighet att sova gott på natten.

Företaget understryker dock tydligt att alla investeringar innebär risk och att historisk avkastning inte garanterar framtida resultat. Alla placerade medel kan både öka och minska i värde och återbetalning av hela det insatta kapitalet är inte säkerställt. Sammanfattningsvis visar historien om SilverDome Investment Partners hur två svenska entreprenörer med en global bakgrund kan föra med sig sofistikerade investeringsstrategier till den svenska marknaden, skapa en fond med stabil avkastning och samtidigt bevara en stark riskhanteringskultur.

Genom att kombinera erfarenhet, innovativa modeller och ett omfattande advisory board har de lyckats etablera sig som en pålitlig aktör i en alltmer konkurrensutsatt finansvärld





