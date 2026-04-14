Silvester van der Water provtränar med Helsingborgs IF

Helsingborgs IF ger den nederländske yttern Silvester van der Water chansen att visa upp sig under en provträningsperiod. Klubben söker förstärkningar på grund av skador och avbrutna kontrakt.

Under den kommande veckan kommer Helsingborgs IF att ge Silvester van der Water, 29, chansen att visa upp sig under en provträning speriod. Denna möjlighet ges i ett läge där klubben brottas med skador och avbrutna kontrakt. Superettan -laget har identifierat behov av förstärkningar på både högerkanten och i den offensiva mittfältspositionen, särskilt med tanke på att spelare som Alexander Fesshaie, Leo Hedenberg och Timothé Rupil för närvarande är skadade.

Dessutom bröt nyförvärvet Harol Romaña sitt avtal med klubben förra veckan, vilket ytterligare accentuerade behovet av offensiv kapacitet. Detta har lett till att den skånska klubben nu väljer att ge den nederländske högeryttern Silvester van der Water en chans att visa vad han går för under en provträningsperiod. Van der Water bröt sitt avtal med Panionios i grekiska andraligan i januari. Sedan dess har han hållit igång med sitt tidigare lag Almere City i Nederländerna.

HIF-managern Stevie Grieve uttalar sig till Fotbollskanalen och uttrycker förhoppningar om att van der Waters matchform ska vara god, med tanke på hans deltagande i matcher för sitt lokala lag. Grieve avslöjar även att Helsingborgs IF har följt van der Water sedan februari och att de specifikt letat efter en vänsterfotad ytter för att stärka laget. Beslutet att ta in van der Water på provspel kommer vid en kritisk tidpunkt för Helsingborgs IF.

Lagets dras med skador på viktiga spelare som Timothé Rupil och Leo Hedenberg, vilket visade sig tydligt i genrepet mot Oddevold. Lägg därtill Romañas avsked och bristen på offensiva alternativ blir påtaglig. Efter matchen mot Oddevold initierades kontakt med van der Water. Grieve berättar att fokus då låg på att ordna logistiken för att få spelaren till Helsingborg. Det understryker klubbens långvariga intresse för spelaren.

Van der Waters statistik från tiden i Panionios visar på två mål och tre assist på 14 matcher. Hans meriter inkluderar även 105 matcher i den nederländska Eredivisie och 31 framträdanden för MLS-klubben Orlando City. Stevie Grieve beskriver van der Water som en kraftfull och direkt ytter, med förmågan att spela på båda kanterna och även som en nummer tio. Han har också erfarenhet av att spela som central mittfältare.

Grieve lyfter fram hans kvaliteter i en-mot-en-spelet, något som klubben ansett saknas och försökt åtgärda under transferfönstret. Helsingborgs IF:s satsning på Silvester van der Water är ett strategiskt drag för att stärka laget inför kommande matcher och säsongen. Med skador och avbrutna kontrakt krävs snabba åtgärder för att säkerställa konkurrenskraften.

Provträningen ger klubben möjligheten att utvärdera van der Water noggrant och avgöra om han är rätt spelare för att fylla de luckor som uppstått. Hans erfarenhet från både europeisk och amerikansk fotboll ger ett intressant perspektiv. Om han visar sig motsvara förväntningarna kan han tillföra både bredd och spets till Helsingborgs IF:s offensiva arsenal. Resultatet av provträningen kommer att vara avgörande för hans framtid i klubben.

Det är uppenbart att Helsingborgs IF är angelägna om att förstärka laget med kvalitetsspelare, och van der Water verkar passa in i den profilen. Klubben hoppas finna en spelare som kan bidra med både mål och kreativitet, och som kan hjälpa laget att nå sina mål i Superettan. Förutom hans offensiva kvaliteter lyfter Grieve fram hans förmåga i en-mot-en-dueller. Den förmågan är en viktig tillgång i modern fotboll och kan bidra till att skapa fler målchanser och öppna upp spelet för laget.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Klubben söker nyförvärv efter tunga skador – Christos Gravius aktuellEfter två tunga skador och förluster tittar klubben på att förstärka truppen. Degerfors före detta lagkapten Christos Gravius är ett konkret namn som diskuteras, trots att transferfönstret är stängt.

Read more »

JVM-hjälten kopierade sin klassiska straffJack Berglund skrev i förra veckan treårskontrakt med NHL-klubben Philadelphia Flyers. I helgen spelade han sina två första matcher för farmarklubben Lehigh Val

Read more »

Transporterade kokain för över en miljardFyra män döms för synnerligen grovt narkotikabrott och en man för medhjälp efter att ha transporterat minst 1,2 ton kokain från en banancontainer i Helsingborgs hamn till Malmö. En person från en rivaliserande grupp frias från att ha stulit delar av lasten.

Read more »

Långa fängelsestraff för gigantisk kokainsmuggling i HelsingborgFem män har dömts till långa fängelsestraff för inblandning i en kokainsmuggling i Helsingborgs hamn. Över 1,5 ton kokain hittades i en banancontainer. En 18-åring dömdes till sluten ungdomsvård.

Read more »

Nytt huvudbry för Grieve: 'Haft problem med kontaktskador' - SuperettanHELSINGBORG. Tre spelare utgick med skador och känningar i Helsingborgs senaste match. Det är osäkert om de hinner bli redo till matchen till Östersund. - Problemet som vi haft hela säsongen är kontaktskador, säger managern Stevie Grieve.

Read more »

Man anhållen efter mordet i HelsingborgEn man har anhållits som misstänkt efter dödsskjutningen i Helsingborg natten till måndag, skriver Helsingborgs dagblad.

Read more »