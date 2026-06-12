Singelfest vid midsommar söker män över 50 i Falkenberg

Singel i Sverige arrangerar midsommarfest i Falkenberg men har ont om män. Organisationens grundare Helén Andersson berättar om varför kvinnor är så mycket fler och vad som krävs för att evenemanget ska bli lyckat.

Alla är inte bjudna på midsommarfester, men singlar som vill träffa andra singlar får möjlighet att fira i Falkenberg genom evenemanget Singel i Sverige. Hjälten bakom är Helén Andersson , som startade organisationen för 25 år sedan för att minska ensamhet.

Hon arrangerar årligen resor, event och fester runtom i landet, och nu är det dags för en midsommarfest vid Ätran i Falkenberg. Evenemanget inkluderar jordgubbstårta, midsommarbuffé, dans, övernattning och aktiviteter som linedance för att främga bekantskap. Problem är dock att det saknas män, särskilt över 50 år, för att uppnå jämna par. Det krävs 25 män, annars riskerar kvinnornas dominans att sänka kvaliteten.

Helén Andersson har en förälskelseåterbetalningsgaranti för de som träffar någon under evenemanget. Kvinnor är vanligtvis snabbare att anmäla sig, medan män är långsammare. Hon har teorier: män väntar på att livet ska ordna sig, kvinnor tar hand om det sociala, och män är för upptagna med jobbet för att planera trevligt. Hon uppmanar kvinnor att ta med sina gamla avlagda män och att putta på dem.

Målet är en rolig och annorlunda midsommar där alla pratar med alla och både kärlek och vänskap kan blomstra





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Singlar Midsommar Falkenberg Helén Andersson Evenemang

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