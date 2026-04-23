Sirius fortsätter att dominera – besegrade Malmö FF på bortaplan

IK Sirius fortsatte sin imponerande säsong genom att besegra Malmö FF på bortaplan, vilket resulterade i Malmös första förlust för säsongen. Matchen, som spelades inför en entusiastisk publik, var en tydlig demonstration av Sirius styrka, särskilt i fasta situationer och genom smarta offensiva variationer.

Sirius tog ledningen tidigt i matchen, redan i den 13:e minuten, efter att Malmös försvar visat sig vara sårbart mot fasta situationer. Målet kom genom nyförvärvet Mohamed Soumah, som elegant nickade in en hörna och därmed gjorde sitt första allsvenska mål. Sirius fortsatte att dominera spelet under den första halvleken, med ett aggressivt försvarsspel som effektivt neutraliserade Malmös offensiva försök.

Malmö hade svårt att skapa målchanser och saknade kreativitet i sitt uppbyggnadsspel, vilket resulterade i ett lågt tempo och få farliga anfall. Efter pausen höjde Malmö FF sitt spel och lyckades skapa ett mer flytande passningsspel, vilket ledde till farligare ytor och en kvittering genom Sead Hakšabanović i den 55:e minuten. Men Sirius svarade snabbt och effektivt, och vände tillbaka matchen inom loppet av tio minuter.

Först tappade Malmös försvar markeringen på Isak Bjerkebo, som gav Sirius ledningen efter en timmes spel. Bara fem minuter senare utnyttjade Sirius en smart frisparksvariant som lurade hela Malmös vänstersida, vilket resulterade i att inhopparen Neo Jönsson frispelade Robbie Ure, som säkert nätade från nära håll. Malmös försvar visade sig vara alltför sårbara mot enkla målchanser, vilket blev en avgörande faktor i matchens utgång.

Trots ett reducerande mål av Adrian Skogmar med kvarten kvar, lyckades Malmö inte kvittera och Sirius kunde säkra en välförtjänt seger. Sirius har nu vunnit samtliga fyra matcher i Allsvenskan och cementerar sin position som serieledare. En anmärkningsvärd aspekt av Sirius seger var att samtliga tre mål kom efter fasta situationer, vilket också var fallet i deras tidigare 4-1-vinst mot Västerås. Detta visar att Sirius inte bara är starka i luftrummet, utan också smarta och taktiska i sina fasta situationer.

Matchen innehöll också en intressant domarincident i den andra halvleken, där huvuddomaren Kristoffer Karlsson först dömde straff för hands på Colin Rösler, men efter konsultation med sitt domarteam ändrade sitt beslut och konstaterade att bollen först tagit på magen. Denna situation illustrerar utmaningarna med att döma i en liga utan VAR. Samtidigt fortsätter diskussionen kring Malmös centrala mittfält.

Kenan Busuladžić har hamnat i skymundan sedan Otto Rosengrens återkomst från skada, och Theodor Lundbergh har fått chansen att starta i de senaste matcherna. Lundberghs prestationer har dock varit ojämna, och han byttes ut i halvtid mot Skogmar, som visade prov på snabbhet och pressresistens. Konkurrensen om platsen är hård, och även Jovan Milosavljević, klubbens dyraste värvning, har ännu inte fått chansen att spela





