Sirius fortsätter att imponera – krossade Malmö FF på bortaplan

Andreas Engelmark leder Sirius till en imponerande säsongstart med fyra raka segrar i allsvenskan. Laget besegrade Malmö FF på Eleda stadion med 3-2 efter en stark och modig insats.

Andreas Engelmark har byggt ett lag som verkligen imponerar. Fyra spelomgångar, fyra segrar. Det är svårt att inte bli fascinerad av Sirius starka start på allsvenskan.

Även om det är tidigt att dra för stora slutsatser efter bara några veckors spel, så pekar trenden på något större om man inkluderar cupspelet i början av året och höstens seriespel. Uppsala-klubben är på allvar. Sirius visade prov på modigt spel och vann rättvist med 3-2 mot Malmö, ett resultat som var något smickrande för Malmö FF. Sirius var skarpare i anfallen, gick rakt på mål och utnyttjade styrkan i fasta situationer.

Individuella prestationer gjorde skillnaden, och Isak Bjerkebo, fostrad i MFF men född i Hässleholm, stod för ett vackert mål till 2-1. Inför matchen mellan Malmö FF och Sirius var båda lagen under lupp. Malmö hade förlorat nyckelspelaren Pontus Jansson för säsongen och Robin Olsen för just denna match. Hur skulle det påverka den spanska tränarens omstart?

Fanns det spelare som kunde kliva fram på Eleda stadion och stoppa Sirius från att ta sin första poäng för säsongen? Sirius hade imponerat i allsvenskans inledning, bland annat genom att besegra Hammarby, men det var på hemmaplan på plastgräset i Uppsala. Nu väntade ett obesegrat MFF på sin hemmaarena, och Andreas Engelmark valde att vila Neo Jönsson och Matthias Nartey för att ge Charlie Nildén och Joakim Persson chansen att starta i årets seriespel.

Efter slutsignalen var det framför allt Malmö FF som hade frågor att besvara. Hur kan det vara så stor skillnad mellan det lag som kämpade till en imponerande seger mot Djurgården i Stockholm och det lag som föll mot Sirius? Det är en fråga för Miguel Angel Ramirez, men det borde oroa hela MFF-ledningen. Nästa match är mot AIK på bortaplan, och att ersätta Pontus Jansson verkar vara en stor utmaning.

Försvarsinsatsen vid 0-1 var uppseendeväckande, där ingen spelare offrade sig efter hörnan som gav Mohamed Soumah två målchanser. Överlag saknades det engagemang och vilja att kämpa för varje boll. Det såg i alla fall så ut från sidan. Dessutom verkar Malmö sakna en tydlig offensiv plan, förutom att ge Taha Ali bollen och låta honom utmana.

Adrian Skogmar, som kom in som inhoppare, bidrog med viktiga löpningar och stod för en assist och ett mål, men han var för ensam. Många av de stora namnen levererar inte, och det är oklart om det beror på spelarna själva eller tränarens idéer, men prestationen var för svag. Visst, det är långt kvar på säsongen och ombyggnaden kan ta tid, men det är oroande att så många namnkunniga spelare är ojämna och underpresterar.

Gais är det enda lag som Malmö verkligen dominerat, och resultaten från Göteborgs-lagets matcher kan förklara varför MFF hade lätt i den matchen. Sirius var definitivt matchens utropstecken efter 90 minuter i Malmö. Att ett lag som i augusti förra året kämpade mot nedflyttning plötsligt är en medaljkandidat är imponerande. De uppträder som ett sammansvetsat lag, och ett stabilt försvar ger en plattform för offensiven att blomstra.

Alla spelare, från Robbie Ure på topp till David Celic i målet, kämpar och jobbar tillsammans och gör varandra bättre. Det är imponerande att se. Hur långt kan de gå? Ja, de kan gå riktigt långt.

Sättet de spelade i Malmö var talande: modigt, respektlöst och kreativt. De gjorde tre mål och hade chanser till fler. Det är förståeligt att Isak Bjerkebo, som påminde Malmö FF om sin talang, bar solglasögon när Sirius-spelarna firade med supportrarna. Framtiden är ljus, och han behöver skydda ögonen





