Sirius leder allsvenskan - Robbie Ure öppnar för att lämna mitt i guldstriden

Sirius leder allsvenskan med tio poäng ner till Elfsborg på andraplats. Robbie Ure har fått fokus på sig och öppnar för att lämna laget mitt i guldstriden.

Sirius leder allsvenskan med tio poäng ner till Elfsborg på andraplats. Genom att ta 28 poäng på 30 matcher har de stått för den bästa inledningen på en allsvensk säsong på 45 år.

När laget från Uppsala besegrade AIK gjorde Robbie Ure två av målen. - Det har varit lite fokus på mig de senaste matcherna nu, så det är kul också att han får den hypen och fokuset han förtjänar, säger 23-åringen om sin skotska lagkamrat. Öppnar för att lämna mitt i guldstriden - Det är svårt där vi ligger nu i tabellen. Jag vet inte om man kommer göra det någon gång i framtida karriären.

Samtidigt, så bra som jag är just nu vet jag inte om jag kommer vara någonsin igen. Och i den här åldern. - Det är en balans hela tiden, men om det kommer något jättebra så kommer jag vilja ta det, säger ytteranfallaren. Han berättar att klubbar redan har tagit kontakt med hans agent, men att han inte vill höra något om det under vårsäsongen.

Nu när det är spelledigt är det en annan femma. - Nu när det är ett uppehåll kommer jag sätta mig och snacka med dem. Intresse finns, hundra procent. Hur attraktivt det är för Sirius är upp till dem.

- Det är i alla fall nära på rekord i försäljning. Om det ska bli någonting i sommar, för någon i laget, tror jag det ska vara riktigt bra bud. - Jag vill gå till en klubb som satsar på mig. Jag vill spela 30 matcher.

Det är det som tagit mig hit där jag är i dag. Jag vill inte bara gå utomlands bara för att. Jag vill att det ska finnas en plan för mig. Än vet han inte vilka klubbar som tagit kontakt med agenten.

Men... Nu väntar sommaruppehåll för Bjerkebo och Sirius. För Bjerkebo är det aningen annorlunda i och med att han finns med på Graham Potters reservlista





