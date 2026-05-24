Sirius tar åttonde segern på nio matcher

Sirius vann mot Gais med 2-1 i ett match som var fyllt med drama och spänning. Isak Bjerkebo satte Sirius i ledning med ett mål i sjätte minuten, vilket var hans nionde mål på lika många matcher. Gais kom tillbaka med ett mål, men Sirius lyckades med ett avgörande mål av Victor Ekström i 44:e minuten. Matchen blev alltjämt spännande med en irriterad stämning på planen när Gais Samuel Salter knuffade till Sirius Marcus Lindberg i ryggen. Mohamed Soumah knuffade till Sletsjöe och fick rött kort, vilket hjälpte Gais i kvitteringsjakten. Sirius vann med 2-1 och fortsätter att vara en stark aktör i årets allsvenska.

Sirius Gais Allsvenska Match Isak Bjerkebo Victor Ekström Samuel Salter Mohamed Soumah Marcus Lindberg Henry Sletsjöe

