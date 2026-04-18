Sirius vinner och toppar tabellen trots spel som väcker frågor

Sirius triumferade över Västerås med siffrorna 4–1, en seger som skrevs in i historieböckerna som den första någonsin där Uppsalalaget inlett en allsvensk säsong med tre raka vinster. Trots det glädjande resultatet fanns det en tydlig besvikelse i truppen, särskilt över lagets prestation.

– Jag är väldigt besviken på vår insats, uttryckte mittbacken Tobias Anker. Anker pekade på bristande kvalitet i passningsspelet och en oacceptabel mängd tekniska misstag. – Vi är alldeles för slarviga med bollen och det är väldigt mycket tekniska misstag som vi inte borde göra. Vi har för mycket duktiga spelare för att prestera så här, sade han.

Trots kritiken stod laget redan i halvtid med en betryggande 3–0-ledning, mycket tack vare två tilldömda straffar. Lagkamraten Robbie Ure medgav att laget hade haft en del tur med resultatet i paus. – Vi hade en väldig tur att leda med så stora siffror i halvtid. Men det är såklart bra att vi gjorde fyra mål sett över hela matchen men det är en väldigt konstig match, kommenterade Ure.

Med vinsten intog Sirius ensam serieledning i Allsvenskan. Bakom dem följer Elfsborg och Malmö, båda med sju poäng. Sirius kommande utmaning blir en bortamatch mot just Malmö.

Anker reflekterade vidare kring lagets form och prestationen mot Västerås, där han ansåg att det fanns mer att önska även om resultatet var positivt. – Det får vi se. Sett till i dag så var vi inte bra. Det var inte toppen mot Hammarby heller. Vi är bra defensivt men i dag satte vi två mål på fasta situationer men någon annan dag så sker inte det. Det är skönt att vinna men jag önskar att vi hade kunnat spela lite bättre. Men en 4–1-vinst i ett derby tackar man inte nej till, sade han.

En särskild situation under matchen noterades där Ure kommenterade en situation med en viss eftertänksamhet. – Jaha. Ja, det är så spelet fungerar. Om man kan tänja på reglerna så får man göra det. Den kommentaren, tillsammans med lagets insats, underströk en komplex känsla av triumf blandat med en önskan om förbättring inför kommande utmaningar. Sirius blickar nu framåt mot den tuffa bortamatchen mot Malmö, där en jämnare och mer övertygande insats kommer att krävas för att behålla serieledningen





