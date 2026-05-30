Sista giftet bort efter BT Kemi-skandalen i Teckomatorp

Efter över 50 år pågår den sista saneringen av BT Kemi-området i Teckomatorp. Projektledaren Helena K Svensson och lokalbefolkningen berättar om kampen mot gifterna och hoppet om ett giftfritt område.

I Teckomatorp pågår den sista etappen av saneringen efter BT Kemi-skandalen, drygt 50 år efter att den kemiska fabriken började förgifta området. Projektledaren Helena K Svensson visar en glasburk med förorenad jord från fabriken, som fortfarande luktar kemikalier efter 20 år.

Hon beskriver hur lukten en gång låg över hela Teckomatorp och påverkade vardagen för invånarna. Saneringen har pågått i decennier, men nu återstår bara ett par tusen ton jord med dioxiner som ska behandlas termiskt. Arbetet beräknas starta 2027 eller 2028, beroende på beslut från Naturvårdsverket. Bakgrunden till skandalen går tillbaka till 1970-talet, då BT Kemi tillverkade bekämpningsmedel och dumpade giftiga tunnor på fabriksområdet nattetid.

En av de som protesterade var Monica Nilsson, som märkte att hennes son blev sjuk av lukten. Hon blev frontfigur för proteströrelsen och avslöjade att över 1 000 tunnor med fenoxisyror och dinoseb grävts ner. Trots att företaget förnekade dumpningen hittades tunnorna på flera platser. Först på 2010-talet återfanns de sista 800 tunnorna.

Saneringen inleddes på det södra området på 1980-talet, men det visade sig att föroreningarna var mycket mer omfattande än man trott. Lokalbefolkningen har fortfarande blandade känslor. En tidigare anställd i en handelsträdgård i Billeberga tror inte att området någonsin blir helt giftfritt. Han anser att saneringen är meningslös eftersom alla föroreningar aldrig kommer att hittas.

Samtidigt har hälsoundersökningar visat en ökad risk för cancer, särskilt urinblåsecancer, bland dem som exponerats. Exakt hur många som drabbats är oklart. Trots svårigheterna fortsätter saneringsarbetet, och området har redan förvandlats till rekreationsområde på sina håll. Den sista etappen innebär termisk behandling av dioxinerna på sex meters djup, en metod som kräver noggranna förberedelser och finansiering





