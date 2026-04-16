Sista omgången i NHL och Rögle jagar finalplats – analys av utvalda matcher

När NHL närmar sig sitt slut och SHL:s semifinaler intensifieras, blickar vi mot avgörande möten. Från de svenska isytorna till Nordamerikas arenor, här är en djupdykning i de hetaste matcherna med fokus på motivation, form och potentiella skrällar.

Den sista omgången i NHL och semifinalerna i SHL står i centrum för hockeyintresset, där flera lag kämpar för mer än bara heder. I NHL öppnar detta för olika motivationsdrag. Bland annat framstår Seattle Kraken som en potentiellt överraskande utmanare i Denver, medan Rögle har chansen att säkra sin plats i finalen på hemmaplan i Vida Arena. Sändningen för den kommande matchen är igång, och fansen väntar med spänning på vad som komma skall.

Rögle har visat ett tydligt övertag genom hela semifinalserien mot Växjö Lakers, och har en 3-1-ledning i matcher. I den senaste drabbningen var Rögle överlägsna och punkterade matchen redan innan halva tiden hade gått. Växjö har inte lyckats uppvisa samma dödliga effektivitet som de gjorde mot Brynäs, och spelmässigt finns det få tecken som talar för Lakers för närvarande. Om Växjö ändå skulle hitta tillbaka till sin högre form i Småland, kan det vara klokt att gardera sig. Dock finns det mer säkra spelalternativ längre ner på kupongen, så det gäller att välja sina slag med omsorg. Det är intressant att notera att Sundsvik noterades för ett hattrick vid sitt senaste besök i Vida Arena, en match där Rögle vann stort med 6-0. Rögle-centern har överlag haft en anmärkningsvärd utdelning i slutspelet hittills, med fem fullträffar på nio skott på mål och en förväntad målmålssiffra (xG) på runt 1,70. Sett över hela säsongen har dock Albin inte varit ett målmässigt utropstecken, med endast elva fullträffar på 65 SHL-matcher. På pappret framstår Gardiner som ett något större hot, men med det favoritskap som nu ligger på Rögle känns den här duellen vidöppen. Krysset framstår som ett stabilt spikalternativ i den här matchen. I Salt Lake City kommer det att bli slutspelshockey, då Wild card-platsen är säkrad. Utah har inte mycket mer än heder att spela för i den sista omgången. Detta ger coach André Tourigny lyxen att kunna vila spelare mot St. Louis Blues. För Blues del är säsongen över, men Snuggerud och hans lagkamrater har avslutat säsongen starkt med tre raka segrar. Känslan är att även Blues kommer att vilja avsluta snyggt i Delta Center. Sammantaget känns den här matchen oviss, och ett spel på 1X2 kan vara att föredra. Trots att Forsberg toppar den svenska skytteligan i NHL, blir det inget slutspel för Nashville Predators. Laget kommer dock troligtvis att vilja visa upp sig från sin bästa sida i säsongens sista hemmamatch. Anaheim Ducks kommer i sin tur att kliva in i slutspelet som ett av de lägst rankade lagen. Formen är dessutom ett stort frågetecken för Leo Carlsson och hans kamrater, med endast en seger på de nio senaste matcherna, vilket är oroväckande. En seger för hemmalaget Nashville tilltalar mest i Bridgestone Arena. Även om San Jose Sharks inte kommer att nå slutspelet, ser framtiden ändå lovande ut. Laget är mycket talangfullt och den framtida stjärnan Celebrini kommer att leda Sharks genom deras ombyggnadsfas. Säsongen är också över för Winnipeg Jets, som inte alls har nått samma nivå som under föregående säsong. Målvakten Hellebuyck satt på bänken i den senaste förlusten mot Utah (3-5), och det kan hända att andramålvakten Comrie får en ny chans mot San Jose. Trots att Sharks spelar back-to-back, lockar en vinst för Winnipeg mest. Här kan dock alla tecken vara värda att överväga, då båda lagen kan ha oväntade resultat. Trots skadan på Fiala har Anton Forsberg, Kempe och övriga spelare i Los Angeles Kings stått för en stark avslutning, och en plats till slutspelet är nu säkrad. Kings har tagit poäng i åtta raka matcher och mästarna från 2014 kommer därmed att kliva in i slutspelet i god form. För ett skadeskjutet Calgary Flames har säsongen runnit ut i sanden. Spelet på bortais har varit under all kritik, men hemma i Scotiabank Saddledome har Flames ändå stabila siffror. En vinst för Calgary först, sedan kan man fundera på resten av utfallen. Edmonton Oilers kommer att inleda Stanley Cup med en del frågetecken. Draisaitl har varit skadad i en månad och risken är stor att han missar inledningen av slutspelet. Däremot ser Oilers ut att ha hittat rätt i defensiven. Ingram har klivit fram mellan stolparna och gett laget ett målvaktsspel som de har sökt under en längre tid. Edmonton går för vinsten i Pacific Division, och med det som morot kan det bli en stor vinst mot Vancouver Canucks, som är ligans sämsta lag. En spikad etta kan vara ett klokt val här. Colorado Avalanche gjorde inte någon större insats mot Calgary häromnatten, trots att det blev seger med 3-1. MacKinnon och hans lagkamrater har redan säkrat Presidents Trophy, vilket innebär att coach Jared Bednar har möjlighet att ställa över lite stjärnor i den sista omgången. Varken Nelson eller Toews fanns med mot Calgary. Med dessa förutsättningar ska Seattle Kraken absolut inte vara chanslösa. Med reapriser på underdogen är det 1X2 och skrälljobb som gäller i den här matchen





