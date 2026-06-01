Sista säsongen av populär HBO‑serie, politiska reformer och våldsamt Champions‑League‑firande i fokus

Serien avslutas efter 26 avsnitt, regeringen inför ventil mot tonårsutvisningar, konstverk stulen i Frankrike, PSG:s titelfirande leder till upplopp, och myndigheter uppmanar till mobilfria familjestunder.

Den senaste säsongen av den hyllade dramaserien som har suttit på HBO Max i flera år har nu premiär, och den markerar seriens slut. Totalt blir det 26 avsnitt innan publiken får säga adjö till huvudkaraktärerna Rue, Jules, Lexi och resten av den unga kretsen som har blivit symboliska för en hel generation.

Serien har gjort starkt avtryck med sina öppna samtal kring identitet, sexualitet, missbruk och relationer, och har ofta setts som en spegel för tonårarnas kamp i dagens samhälle. Skådespelerskan Zendaya, som spelar huvudrollen, har i tidigare intervjuer redan antydat att serien sannolikt befinner sig i sitt avslutande skede, så nyheten om sista säsongen var ingen överraskning för hennes fans. Samtidigt står politiken i Sverige inför ett annat slags avslut och nya lösningar.

Statsminister Ulf Kristersson meddelade på en pressträff i Norrköping att regeringen har enats om en så kallad ventil för att hindra fler tonårsutvisningar. Initiativet syftar till att ge unga migranter som riskerar att tvingas lämna landet en möjlighet till omprövning och skydd, ett steg som kritiker menar är nödvändigt i en tid av ökade migrationsutmaningar.

Samma dag rapporterades en polisinsats i Borås där ett område utanför en gymnasieskola spärrades av efter att en person informerats om ett misstänkt farligt föremål på en parkeringsplats. Nationellt bombskydd kallades till platsen i stadsdelen Norrby, men ännu finns ingen tydlig prognos för händelsens innebörd. Det internationella kultur- och sportlivet har också gjort rubriker.

På museet Pompidou‑Metz i Frankrike har en av Maurizio Cattellanos mest omtalade verk, den banan som hänger i en ram som en del av installationen "Comedian", blivit föremål för stöld. En vakt upptäckte avsaknaden under helgen och museet har nu lämnat in en polisanmälan. Verket har sedan sin debut 2019 ofta varit föremål för kontroverser, och i fjol rapporterades att en besökare hade ätit upp bananen, men utan att någon anmälan gjordes.

Denna gång har museet svarat med respekt för konsten och valt att gå till polisens myndigheter. På sportarenan följde en annan dramatisk händelse när Paris Saint‑Germain firade sin andra raka Champions‑League‑titel med våldsamt upplopp i huvudstaden. Nästan 900 personer greps av polisen, en ökning med 45 procent jämfört med föregående år. Trots att 22 000 poliser var utplacerade för att förebygga störningarna, eskalerade situationen snabbt efter finalen i Budapest, där PSG besegrade Arsenal på straffar.

Handeln föregicks av skyddsåtgärder där butiksägare barrikaderade fönster och dörrar för att avvärja plundring. Folkhälsomyndigheten har också lanserat en ny rekommendation till föräldrar: att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn och införa mobilfria zoner i hemmet. Detta är en del av en myndighetsrapport som undersökt sambandet mellan föräldrars skärmtid och barns välmående, och som visar att föräldrar som ofta har telefonen i handen kan påverka barnens interaktion negativt.

Rekommendationen syftar till att stärka familjebanden och förbättra barnens psykiska hälsa. Ekonomiskt visar den senaste statistiken från bankernas boprisindikator en fortsatt optimism på bostadsmarknaden. Indikatorn steg med tre enheter i juni till 44, vilket innebär att 53 procent av hushållen tror på stigande priser, medan de som tror på sjunkande priser minskade till 9 procent. SEB:s privatekonom Américo Fernández menar att kombinationen av ökad aktivitet, minskat utbud och försiktigt stigande priser pekar på en tydlig återhämtning.

Samtidigt har den digitala handelsplattformen Hemnet, som länge varit den främsta kanalen för bostadsförsäljning, mött kritik för ökade annonspriser och en ny konkurrensform med fenomenet "snart till salu". Slutligen har en man i Göteborg åtalats för grovt bidragsbrott efter att ha fått över 800 000 kronor från både Unionens a‑kassa och Försäkringskassan genom falska uppgifter. Åklagaren menar att mannen medvetet manipulerade systemet, medan den åtalade hävdar att hans fru haft hand om kontakterna med myndigheterna.





Euphoria Politik Tonårsutvisning Konststöld Champions League Föräldrar Bostadsmarknad

