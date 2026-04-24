Sivers rusar – techförvaltare ser potential trots bubbelvarningar

Sivers Semiconductors aktie har stigit 800% på tre månader. Techförvaltaren Audun Wickstrand Iversen tror på bolaget och ser en potentiell värdering på 100 miljarder kronor. Nyheter om Tesla, Volvo, rapporteringssäsongen och SCA inkluderas också.

Sivers Semiconductors aktie har upplevt en anmärkningsvärd uppgång, med en ökning på hela 800 procent under de senaste tre månaderna. Denna kraftiga värdestegring har lett till en våg av varningar om en potentiell bubbla, men techförvaltaren Audun Wickstrand Iversen vid Serenity anser att det finns en grund för den ökade optimismen kring bolaget.

Han beskriver Sivers som en 'crazy one' – en aktie med potential att generera en avkastning på fem till tio gånger den initiala investeringen inom de kommande tre åren. Iversen och Serenity har nyligen tagit en position i Sivers, vilket signalerar en stark tro på bolagets framtida utsikter. Serenitys optimistiska scenario, det så kallade 'bull case', förutspår en potentiell värdering av Sivers på närmare 100 miljarder kronor.

Detta står i skarp kontrast till dagens börsvärde, som för närvarande ligger på knappt 10 miljarder kronor. Denna enorma skillnad i värdering understryker den betydande tillväxtpotential som Serenity ser i Sivers. Analysföretaget pekar på bolagets innovativa teknologi inom galliumnitrid (GaN) och dess tillämpningar inom områden som 5G, radar och trådlös kommunikation som nyckelfaktorer bakom deras positiva syn.

GaN-teknologin möjliggör mer energieffektiva och kraftfulla elektroniska komponenter, vilket gör Sivers väl positionerat för att dra nytta av den växande efterfrågan på dessa lösningar. Det är dock viktigt att notera att en sådan värdering är beroende av att Sivers lyckas realisera sin potential och vinna marknadsandelar i en konkurrensutsatt bransch. Risker finns, och en sådan kraftig uppgång kan vara svår att upprätthålla. Utöver Sivers Semiconductors spektakulära utveckling rapporteras även om andra händelser på finansmarknaden.

Wall Street-veteranen George Noble varnar för ett potentiellt 'episkt fall' i Tesla-aktien, med hänvisning till nya uppgifter om bolagets teknik och finansiella situation. Denna varning kommer i en tid då Tesla står inför ökande konkurrens från andra elbilstillverkare och utmaningar i produktionen. Samtidigt har Andreas i södra Sverige varit en av de första att beställa Volvo Cars nya elbil EX60, vilket visar på ett fortsatt intresse för elbilar.

Den kommande veckan kommer att vara en intensiv period för rapporteringssäsongen, med bland annat SEB, Swedbank, SSAB, Atlas Copco, Astra Zeneca, NCC, PEAB, Assa Abloy och Securitas som kommer att presentera sina resultat. Dessa rapporter kommer att ge viktig information om den ekonomiska utvecklingen i olika sektorer. Skogsbolaget SCA redovisade ett svagt första kvartal, med rörelseförluster i tre av fem segment. Trots detta är VD Ulf Larsson optimistisk och menar att det värsta är över.

Den svaga utvecklingen beror bland annat på låga priser på massa och papper, samt en minskad efterfrågan från vissa marknader. SCA arbetar med att anpassa sin verksamhet till de förändrade marknadsförhållandena och fokusera på områden med högre lönsamhet. Denna blandning av positiva och negativa nyheter speglar den komplexa och dynamiska situationen på finansmarknaden och i näringslivet





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Unity Expo: 800 minglade på fyra olika platserFör tredje året i rad ordnade Sima Folkhögskola Unity Expo. Folkhögskolas enheter – Örebro, Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund – genomförde mässan samtidigt.

Read more »

– Höga siffror för självförgiftning bland unga tjejerAntalet unga tjejer som förgiftar sig med avsikt fortsätter att ligga på en hög nivå, enligt Folkhälsomyndigheten. 2024 behandlades 800…

Read more »

Nokia rusar vidare efter rapporten: ”Starkt momentum”Ericssons finska rival Nokia visar en vinst över förväntan och den rusande aktien klättrar vidare på Helsingforsbörsen.”Vi såg ett starkt momentum från vårt kundsegment inom AI och molntjänster”, säger vd:n Justin Hotard, som pekar på en ökad efterfrågan från så kallade hyperscalers.

Read more »

Fertilitetsbolag rusar – här är dagens vinnare och förlorareStockholmsbörsen steg tillfällig över nollan men har surnat till igen. Breda index OMXSPI backar 0,5 procent – samtidigt som oljepriset stiger. I vinnarspåret syns den kurspressade konsumenttrion Husqvarna, Mips och Dometic.

Read more »

Krisbolaget rusar inför besked om rekonstruktionSkatteverket och en storborgenär vill att Scandinavian Enviro Systems rekonstruktion stoppas. Men bolaget slår i en skrivelse tillbaka.Nu ska en domare ta ställning till rekonstruktionens framtid – och aktien rusar över 60 procent.

Read more »

Intels resultat bättre än väntat – aktien rusar i efterhandelnDen amerikanska halvledartillverkaren Intel redovisar ett justerat resultat per aktie på 0,29 dollar för det första kvartalet 2026.

Read more »