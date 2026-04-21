Sjöberg och Möregårdh slår tillbaka mot medieuppgifter om landslaget

Efter spekulationer om konflikt inom bordtennislandslaget går både förbundskaptenen och Truls Möregårdh ut och dementerar uppgifterna, samtidigt som SVT står fast vid sin rapportering.

Den senaste tidens turbulens kring bordtennislandslaget har tagit en oväntad vändning efter att uppgifter om en intern konflikt spridits i media. I centrum för stormen står förbundskaptenen Sjöberg, som vid ett flertal tillfällen fått bemöta rykten om sin framtid inom sporten. När frågorna först nådde honom valde han initialt att avstå från kommentarer, men valde senare att gå ut med ett kraftfullt dementi.

Sjöberg var tydlig med att det inte finns någon substans i de rykten som cirkulerat, även om han medgav att landslaget har genomgått en utmanande period. Han uttryckte en stark besvikelse över hur situationen har hanterats av medierna och beskrev spridningen av uppgifterna om hans påstådda avsked som en låg nivå av journalistik. Samtidigt har stjärnspelaren Truls Möregårdh hamnat i skottgluggen för rapportering om att han skulle ha ställt orimliga krav på förbundet, däribland önskemål om att få bo i egen lägenhet och ordna sin egen mat under landslagssamlingar. I samband med sin historiska hundrade raka seger i Pingisligan valde Möregårdh att bryta tystnaden och bemöta de anklagelser som riktats mot honom. Han beskrev upplevelsen som förvirrande och meningslös, då han menade att inget av det som publicerats stämde överens med verkligheten. Möregårdh förklarade att missförståndet kring boendet troligen uppstått då förlägret äger rum i Malmö, där han redan är bosatt. Att han som boende i staden skulle bo i sin egen lägenhet under ett läger är enligt honom en naturlig och okontroversiell sak, vilket gör att han upplever den mediala framställningen som djupt orättvis och märklig. Trots den omfattande kritiken från både Sjöberg och Möregårdh står SVT Sport fast vid sin ursprungliga rapportering. Johanna Bäckström Lerneby, ansvarig utgivare på SVT, har i uttalanden till media betonat att redaktionen känner sig helt trygg med de källor och uppgifter som låg till grund för publiceringarna. Hon har dock valt att inte bemöta den specifika kritik som riktats direkt mot dem av de inblandade parterna. Detta har skapat en låst situation där två olika parter ger motstridiga bilder av vad som faktiskt har inträffat bakom kulisserna i bordtennislandslaget. Denna infekterade debatt visar på de utmaningar som uppstår när gränsdragningen mellan intern kommunikation och offentlig granskning blir suddig, och hur snabbt ett rykte kan växa till en medial konflikt som påverkar både sportsliga prestationer och de inblandade individernas rykte





