Sju sektionschefer i Region Skåne har avgått i protest mot ledningen. De anser att de inte kan fullgöra sitt uppdrag på grund av bristande information.

Sju sektionschefer i Region Skåne avgår i protest mot ledningen. De anser att de inte kan fullgöra sitt uppdrag på grund av bristande information. Riksdagen har vilandeförklarat regeringens lagförslag om utökade möjligheter att hålla barn i migrationsförvar.

En minoritet av ledamöterna kan besluta att lagar som inskränker fri- och rättigheter vilandeförklaras i ett år. Detta sker sällan och har tidigare skett för signalspaningslagen och datalagringslagen. Den lagändring som nu får vänta på beslut innebär bland annat att barn som sökt asyl kan hållas i migrationsförvar i max tolv dagar jämfört med dagens sex.

Detta är en del av en proposition som syftar till att utlänningar med utvisningsbeslut kan tas i förvar eller sättas under uppsikt i fler fall än i dag och hållas i förvar längre tid om det finns risk att de går under jorden. En annan nyhet är att en konstnär som skrev satir om Vladimir Putin har blivit mördad i Polen.

Semjon Skrepetskij, vars verkliga namn var Robert Kuzovov, hade ofta skrivit satir om Putin och hade deltagit i en demonstration i Berlin bara några dagar tidigare. Han sköts ihjäl vid en parkeringsplats i en liten stad i östra Polen. En annan nyhet är att Louvren i Paris kämpar för att hitta finansiering för att uppdatera sina åldrande anläggningar. Det sade konstmuseets nya chef Christophe Leribault på onsdagen.

Artificiell intelligens kommer inte att ta människors jobb, utan tvärtom leda till att arbetskraftsbrist, enligt Amazons vd Jeff Bezos. Detta sa han på Vivatechs teknikkonferens i Paris. En annan nyhet är att Gromit, en karaktär från en serie av Nick Park, kommer att utge sin egen bok. Boken,





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