Sjuk pensionär kämpar för begravningspengar – guldföretagets ägare lever lyxliv

En cancersjuk pensionär, Monica Klotz, har inte fått betalt för sina guldsmycken och kämpar nu för att ha råd med sin egen begravning. Samtidigt lever företagets ägare, Adam Hofmann, ett påkostat liv. Polisutredning och Kronofogden involverade.

En djupt cancersjuk kvinna i 60-årsåldern, Monica Klotz, befinner sig i en desperat ekonomisk situation. Hon har inte fått betalt för de guldsmycken hon skickade in till företaget Svenska guld och ädelmetaller, och kämpar nu för att kunna bekosta sin egen begravning. Situationen har tvingat henne att be en vän om hjälp att snickra en kista, eftersom hon inte har råd med en färdigköpt. 'Mitt ex har lovat att snickra en kista till mig', berättar hon med en suck.

Monica Klotz, som lever på en liten pension, tvingas leva mycket sparsamt. Hon undviker spontana inköp i mataffären och prioriterar att betala tillbaka lån hon tagit av vänner och bekanta. Hennes största oro är att kunna finansiera sin begravning, en kostnad som hon upplever som överväldigande. 'Det är jättedyrt att dö, jag har faktiskt inte råd', säger hon. Hon skickade in ett tungt halsband och ett matchande armband, värderade till över 40 000 kronor, i början av 2025. Pengarna var avsedda att täcka hyran under hennes övergång till ålderspension och bostadstillägg. 'Jag har alltid skött min ekonomi, inte en enda betalningsanmärkning, jag var helt ren. Och nu är jag plötsligt skuldsatt. Det är jättejobbigt. Jag vandrar runt, runt på nätterna och undrar vad jag ska ta mig till', berättar hon. Hon hoppas innerligt kunna betala tillbaka skulderna innan det är för sent.

Monica Klotz är en av närmare 300 kunder som drabbats av utebliven betalning från Svenska guld och ädelmetaller. Företaget lovar snabb utbetalning efter värdering av inskickat guld, men i många fall uteblir betalningen. Kunderna hamnar i en juridisk gråzon. Polis hänvisar ofta till civilrättsliga processer i tingsrätten, då utebliven betalning ses som ett avtalsbrott snarare än stöld. Alternativt kan man vända sig till Kronofogden för att driva in skulden, en process som dock innebär kostnader som Monica Klotz inte har råd med. 'Det kostar flera hundra att ta hjälp av Kronofogden, jag har inte det. Jag har inte heller orkat. Jag vet att min tid är begränsad. Jag skulle vilja använda den tid jag har kvar till något annat, men jag tänker på det här hela tiden', säger hon.

Samtidigt som Monica Klotz kämpar med sin ekonomi, visar företagets ägare, Adam Hofmann, 35, upp en exklusiv livsstil. I sociala medier syns han avnjuta lyxiga måltider med gåslevertoppad oxfilé och delta i exklusiva cigarrklubbar i Monaco och Tallinn. Bilder från midsommarfirande visar honom i traditionell klädsel med cigarrer stickandes ur bröstfickan. 'Two cigar Hofmann' har han döpts till. Skatteverket har ifrågasatt inköp av lyxvaror och cigarrer som bekostats av företaget. Hofmanns bolag är hårt pressat; kunder som inte fått betalt strömmar in, Skatteverket väntar på beslut om skatteskuld, privata långivare kräver återbetalning, bankkontot är fryst och Kronofogden har en hög med ärenden. Trots anklagelser om bedrägeri på recensionssajter och en förundersökning om bedrägeri som inletts efter anmälningar från flera kunder och en långivare, hävdar Hofmann att han inte har något att dölja och att han blivit utsatt för ett myndighetsövergrepp. Han menar att hans öppenhet visar att han inte velat lura någon.

Svenska guld och ädelmetaller startades 2019 med ambitionen att erbjuda transparent och rättvis prissättning i en bransch som ofta präglas av bristande transparens. Dock har polis och Kronofogden vidtagit åtgärder mot företaget genom att utmäta dess tillgångar





Guldsmycken Utebliven Betalning Ekonomisk Utsatthet Guldföretag Bedrägeri

